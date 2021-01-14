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Haber Giriş: 14.01.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

'Cansuyu'na birincilik ödülü

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'Cansuyu'na birincilik ödülü
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“Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene beşinci kez düzenlenen Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.

“Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temasıyla bu yıl ilk kez online düzenlenen yarışmanın ödül töreni gerçekleşti. Jüri üyeleri ve yarışmacıların online bağlandığı canlı yayında ödüller sahiplerini buldu.

Cansuyuna birincilik ödülü

Sabancı Vakfı tarafından düzenlenen yarışmada 13 eser finale kaldı. Bunlar arasında yapılan değerlendirme sonucunda da “Cansuyu” isimli filmiyle Anıl Gök, birincilik ödülünün sahibi oldu. “Taze Süt” filmiyle ikinci olan Ömer Faruk Güler ikincilik, “Tatile Gidiyoruz” filmiyle üçüncü olan Aral Ariel Goldenberg üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Mansiyon ödülleri ise “Kimin Umurunda” ile Yeliz Gürkan ve “Hayır!” filmiyle Can Yeşiloğlu’na verildi.

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