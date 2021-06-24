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Haber Giriş: 24.06.2021 - 16:32 | Son Güncelleme:

Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

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Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

Amerikalı yönetmen Spike Lee'nin başkanlığını yapacağı 74. Cannes Film Festivali jürisinin üyeleri belirlendi.

Cannes Film Festivali Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Amerikalı yönetmene yardımcı olacak 8 kişilik ekip şu isimlerden oluşuyor:

"Fransız ve Senegalli yönetmen ve oyuncu Mati Diop, Fransız sanatçı Mylene Farmer, Amerikalı oyuncu Maggie Gyllenhaal, Avusturyalı yönetmen Jessica Hausner, Fransız oyuncu, yönetmen ve sanatçı Melanie Laurent, Brezilyalı yönetmen ve senarist Kleber Mendonça Filho, Fransız oyuncu Tahar Rahim ve Güney Koreli oyuncu Song Kang-ho."

Jüri üyelerinin 5'inin kadından oluşması dikkati çekiyor.

Mayısta yapılması planlanan 74. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6-17 Temmuz'a ertelenmişti.

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