MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriCandan Erçetin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip
GeriKeyif Candan Erçetin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 23.04.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Candan Erçetin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Candan Erçetin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip

Kırklarelili sanatçı Candan Erçetin, Lüleburgaz Belediyesi'nin katkıları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırladı.

"Sevgiyle Buluşan Sesler Projesi" kapsamında Kırklareli, İzmir, Çanakkale, Trabzon, Denizli ve Artvin'den 10 koro çevrim içi bir araya geldi.

Çocuklar, bulundukları kentlerin tarihi ve simgesel mekanlarında çevrim içi olarak Candan Erçetin ile "Bir Dünya Bırakın" şarkısını seslendirdi.

Yaklaşık bir ayda hazırlanan 5 dakikalık klip, Lüleburgaz Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayımlandı. |

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi