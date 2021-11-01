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Çanakkale’de kahramanlık destanı yazan Nusrat Mayın Gemisi’nin hikayesi film oluyor

#Nusrat Mayın Gemisi#Çanakkale
Çanakkale’de kahramanlık destanı yazan Nusrat Mayın Gemisi’nin hikayesi film oluyor

Çanakkale’ye 30 Ekim 1914 tarihinde gelen ve burada kahramanlık destanı yazan Nusrat Mayın Gemisi’nin hikayesini film oluyor. Nusrat: Demir ve Kan filminin ana sponsorlarından ilki ise Vestel oldu. 2023’te vizyona girecek film, önce Cannes Film Festivali’ne ardından Akademi Ödülleri’ne (Oscar) katılmayı hedefliyor.

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Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale’de savaşın kaderini ve tüm dünya tarihini değiştiren Nusrat mayın gemisinin destansı mücadelesi beyazperdeye taşınıyor. Vestel, 30 Ekim 1914’te geldiği Çanakkale’yi geçilmez kılan Nusrat Mayın Gemisi’nin hikayesini anlatacak filme ana sponsorluk desteğini bu anlamlı günde açıkladı.  

Filmin yönetmenliğini Ayla ve Müslüm gibi yapıtlarıyla tanınan Türk sinemasının başarılı ismi Can Ulkay üstlenecek. Yapımcı Sertuğ Alptekin tarafından hazırlıklarına on dokuz ay önce başlanan film, Türk sinema tarihinin Hollywood standartlarında çekilecek ilk filmi olacak. 2023’te vizyona girmesi planlanan filmin hedefi tüm dallarda Oscar adaylığı. Tüm dünyada aynı gün vizyona girecek olan film vizyona girmeden önce Cannes Film Festivali’nde de gösterilecek.

“TARİHİMİZİN DÜNYAYA DUYURULMASINA KATKI SAĞLAMAKTAN MUTLUYUZ”

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Toplumun gelişiminde sanatın rolüne dikkat çeken Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, “Vestel olarak sosyal sorumluluk vizyonumuz doğrultusunda en önemli evrensel değerlerden kültür ve sanata destek vermeye devam edeceğiz. Türk askerinin Ulu Önder Atatürk liderliğinde, destanlar yazdığı Çanakkale Deniz Zaferi’ni anlatan Nusrat: Demir ve Kan filmiyle dünya, Türklerin kahramanlıklarına bir kez daha şahit olacak. Tarihimizin dünyaya ve gelecek nesillere doğru aktarılmasında önemli bir yeri olacak bu kıymetli yapımın ana sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Nusrat: Demir ve Kan filminin, içinde hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Dünya sineması açısından birçok ilkleri barındıran bir yapıt olacağını belirten Yapımcı Sertuğ Alptekin ise şunları söyledi: “Filmde, en ufak bir tarihsel ve askeri hataya yer vermemek adına 19 aydır hem yurt dışı hem yurt içi kaynak, doküman ve hatıratlar üzerinde sağlamalarla kronoloji çıkartan bir araştırma ekibiyle titizlikle çalışıyoruz. Nusrat’ın Komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey’in torunu Cihat Gündoğdu ve Baş çarkçısısı Ön Yüzbaşı Ali Yaşar Bey’in torunu Atilla Denizalp de çalışmalarımıza destek veriyor. Daha önce Çanakkale Savaşları’nın kara cephesine dair birçok film yapılmış iken esas olan deniz cephesi ve Çanakkale Deniz Zaferi hiç konu edilmemişti. Biz de tüm dünyaya, Dünya tarihini bir günde değiştiren yegane olay olan Nusrat Mayın Gemisi’ni ve Çanakkale Deniz Zaferi’ni göstermeyi hedefledik. Bize bu zorlu ve uzun süreçte ilk destek olan Vestel Ailesi’ne teşekkürlerimizi sunarız.”

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

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Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri’nin Osmanlı İmparatorluğu’nu yok etmek için zamanın en büyük, o güne kadar tarihinde hiç yenilgi almamış bir donanmayla saldırdığı Çanakkale Boğazı’nda Nusrat mayın gemisi, Tophaneli Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey komutasında dünya tarihini değiştirmişti. 1915 yılının 7 Mart’ı 8 Mart’a bağlayan gecesi, Çanakkale’nin Erenköy bölgesindeki Karanlık Koy’a kıyıya paralel olarak 26 mayın döşeyen Nusrat, Çanakkale’yi geçilmez yapan ilk hamleyi gerçekleştirmişti. 

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#Nusrat Mayın Gemisi#Çanakkale

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