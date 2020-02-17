Haber Giriş: 17.02.2020 - 13:14,
Çanakkale Savaşı’nın bambaşka yüzü
Hüseyin Özden ve Hakan Kurşun yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu “Çanakkale Savaşları’nın 100. Yılı Senaryo Yarışması”nda birincilik ödülü alan A. Kadir Bozkurt’un yazdığı “Mendilim Kekik Kokuyor” 6 Mart’ta vizyonda.
Yapımın uluslararası kadrosunda başrollerini Willma Elles ve Mehmet Çevik paylaşıyor. Çanakkale Savaşı’nı bambaşka bir yüzüyle anlatan film, daha savaşamadan esir kampına düşen Türk gençlerinin duygu yüklü hikayesini gözler önüne seriyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle