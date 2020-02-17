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Haber Giriş: 17.02.2020 - 13:14,Son Güncelleme:/

Çanakkale Savaşı’nın bambaşka yüzü

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Çanakkale Savaşı’nın bambaşka yüzü

Hüseyin Özden ve Hakan Kurşun yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu “Çanakkale Savaşları’nın 100. Yılı Senaryo Yarışması”nda birincilik ödülü alan A. Kadir Bozkurt’un yazdığı “Mendilim Kekik Kokuyor” 6 Mart’ta vizyonda.

Yapımın uluslararası kadrosunda başrollerini Willma Elles ve Mehmet Çevik paylaşıyor. Çanakkale Savaşı’nı bambaşka bir yüzüyle anlatan film, daha savaşamadan esir kampına düşen Türk gençlerinin duygu yüklü hikayesini gözler önüne seriyor.

 

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