‘Cahil Periler’deki tek Türk: Burak Deniz

Dizide İtalyan oyuncularla birlikte, Türkiye’den bir tek Burak Deniz rol alacak. Özpetek, çekimleri haziran ayında başlayacak dizi için yoğun bir hazırlık sürecinde olduğunu söyledi. Ünlü yönetmen, Burak Deniz ile iki yıl önce tanıştıklarını ve oyunculuğunu yakından takip ettiğini belirtti. Özpetek, tanıştıkları gün Deniz’e bir projesinde kendisiyle çalışmak istediğini dile getirdi. Yapımda Burak Deniz, Asaf adındaki fotoğrafçıyı canlandıracak. Oyuncu, dizinin sonunu İstanbul’a yönlendiren temel kişi olacak.

İTALYA'YA GİDECEK

Haziran ayında İtalya’ya gidecek olan Burak Deniz, dizideki rolü için şimdiden çalışmalara başladı. Ferzan Özpetek, ‘Cahil Periler’i şöyle tanımlıyor: “Aşkın, ailenin ve arkadaşlığın bütünleşmesinden doğan yeni anlamların öyküsü.” Film, gösterime girdiği 2001 yılında 2.5 milyondan fazla kişi tarafından izlenmişti.

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