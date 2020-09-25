Burcu’nun akrobasi heyecanı

Oyuncu Burcu Özberk de sporcunun uçağında co-pilotluk yaptı. Özberk, yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi: “Ayaklarım yerden kesildi. Red Bull’dan bana böyle bir teklif geldiğinde hiç düşünmeden ‘Evet’ dedim. İyi ki de öyle yapmışım. Böyle bir heyecan yaşadığım için çok mutluyum. Kendimi Dario’nun yönettiği uçakta öyle güvende hissettim ki. Başta biraz korktuğumu kabul etmeliyim ama indiğimizde bir tur daha atabilmek için sabırsızlanmaya başladım.”