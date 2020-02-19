Haber Giriş: 19.02.2020 - 11:12,
Brit Ödülleri'nde en iyiler
Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Brit Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen ödül gecesi Londra'daki O2 Arena'da yapıldı. İşte gecede belli başlı dallarda ödül kazananlar.
En İyi Erkek Solo Sanatçı: Stormzy
En İyi Kadın Solo Sanatçı: Mabel
Yılın Şarkısı: Lewis Capaldi - Someone You Loved
En İyi Grup: Foals
Yılın Albümü: Dave - Psychodrama
En İyi Yeni Sanatçı: Lewis Capaldi
En İyi Uluslararası Kadın Solo Sanatçı: Billie Eilish
En İyi Uluslararası Erkek Solo Sanatçı: Tyler the Creator
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