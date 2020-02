Brit Ödülleri'nde en iyiler

En İyi Erkek Solo Sanatçı: Stormzy

En İyi Kadın Solo Sanatçı: Mabel

Yılın Şarkısı: Lewis Capaldi - Someone You Loved

En İyi Grup: Foals

Yılın Albümü: Dave - Psychodrama

En İyi Yeni Sanatçı: Lewis Capaldi

En İyi Uluslararası Kadın Solo Sanatçı: Billie Eilish

En İyi Uluslararası Erkek Solo Sanatçı: Tyler the Creator