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Ali KESER
Haber Giriş: 16.07.2020 - 10:15,Son Güncelleme:

Bodrum eğlencesi

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Bodrum eğlencesi
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Cenk Eren, önceki akşam Bodrum Meyhanesi’nde sahneye çıktı. Cemiyet hayatının ünlü isimleri konsere büyük ilgi gösterdi.

Bodrum-Gündoğan’da Bosphorus Otel içinde bulunan Bodrum Meyhanesi, önceki akşam sahnesinde Cenk Eren’i ağırladı. İşletmeciliğini Ali Sayar’ın yaptığı mekandaki konser, cemiyet hayatından ilgi gördü. Cenk Eren’i dinlemeye gelenler arasında Levent Kızıl, Melis Murathanoğlu, Aslı Şen, Eda Kosif, İpek Varol, Seda-Mert Vardar, Öznur Yakın, Burcu Hattat, Öykü Erdem, Binnaz Avcı, Taha Tatlıcı, Kadriye Olgar ve Buket Dereoğlu da vardı.

Bodrum eğlencesi

Eda Kosif - İpek Varol - Aslı Şen

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