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Haber Giriş: 28.07.2020 - 11:18,Son Güncelleme:

Bir Demet Hikayesi

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Bir Demet Hikayesi
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Ressam Jackie Arditty, ünlü işkadını Demet Öger için özel bir resim yaptı. İstanbul doğumlu sanatçı, “Bir Demet Hikayesi” adını verdiği eseri için “50 yıllık sanat hayatımda en yoğun duygularla yaptığım resimlerden biri” diye konuştu.

11 yaşında ilk kişisel sergisini açan Jackie Arditty, Öger Entertainment’ın sahibi prodüktör Demet Öger’i tuvaline yansıttı. Ressam, “Bir Demet Hikayesi” adlı eserinde ünlü işkadının hayatından detaylara yer verdi. Tabloda Öger’in Hollywood dünyasından yakın olduğu Elton John, Quincy Jones, Matt Dillon gibi önemli isimlerden Küba müziğine, kedi sevgisinden İstanbul ve New York izlerine farklı detaylar dikkat çekti.

Bir Demet Hikayesi

Jackie Arditty
Bir Demet Hikayesi



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