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Haber Giriş: 20.09.2020 - 15:01 | Son Güncelleme:

Bir Alzheimer öyküsü

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Bir Alzheimer öyküsü
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YÖNETMEN Göksel Gülensoy, 90 yaşındaki kayınvalidesi Sadan Ünüvar’ın hayatından yola çıkarak Alzheimer hastalığının günlük yaşama etkilerini gözler önüne seren bir belgesel film hazırladı.

Gülensoy, 30 yaşında olduğuna ve Heybeliada’da yaşadığına inanan Ünüvar’ı, 2013’te Alzheimer’a yakalanmasından itibaren görüntülemeye başladı. “Sadan Hanım” için “Sakın Bırakma” adlı bir de şarkı hazırlandı. George Kallis’in bestelediği şarkıyı Candan Erçetin seslendirdi. Şarkıya çekilen klip, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde yayınlanacak.

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