Bir Alzheimer öyküsü

Gülensoy, 30 yaşında olduğuna ve Heybeliada’da yaşadığına inanan Ünüvar’ı, 2013’te Alzheimer’a yakalanmasından itibaren görüntülemeye başladı. “Sadan Hanım” için “Sakın Bırakma” adlı bir de şarkı hazırlandı. George Kallis’in bestelediği şarkıyı Candan Erçetin seslendirdi. Şarkıya çekilen klip, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde yayınlanacak.