Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nin kazananları belli oldu

Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren filmlerin yönetmenlerine ödülleri takdim edildi.
42 senaristin katıldığı 'Senaryo Yarışması'nda kazanan senaryolar;
Birincilik Ödülü: Akide Hanım Ve Çocukları (Mihca Mahmutoğlu)
Jüri Özel Ödülü: Mutluluğun Fotoğrafı (İlkay Tolga Havabent)
245 başvurudan 24 filmin finale kaldığı 'Kısa Film Yarışması'nda kazananlar;
Özel Seçki Ödülü: A.Rıza (Yücel Albayrak & Muhammed Oya)
Bingöl Şehri Özel Ödülü: Çamaşır Suyu (Büşra Bülbül)
Jüri Özel Ödülü: Abella'nın Yolculuğu (Enis Manaz)
Birincilik Ödülü: Uzun Gün Batımı - Ghorobe Tolani (Sabah Mohammadi)
İkincilik Ödülü: Bir Nehrin Kıyısında (Muhammed Furkan Daşbilek)
Üçüncülük Ödülü: Karanlığın Tatlı Tadı - Tam-e Shirin-e Tariki (Mitra Raeesmohammadi)
3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ödül töreni Selçuk Balcı'nın konseriyle sona erdi.