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Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nin kazananları belli oldu

#Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali#Film#Bingöl
Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivalinin kazananları belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Kalkınma Eski Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi tarafından desteklenen, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen 3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

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Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren filmlerin yönetmenlerine ödülleri takdim edildi.

42 senaristin katıldığı 'Senaryo Yarışması'nda kazanan senaryolar;
Birincilik Ödülü: Akide Hanım Ve Çocukları (Mihca Mahmutoğlu)
Jüri Özel Ödülü: Mutluluğun Fotoğrafı (İlkay Tolga Havabent)

245 başvurudan 24 filmin finale kaldığı 'Kısa Film Yarışması'nda kazananlar;
Özel Seçki Ödülü: A.Rıza (Yücel Albayrak & Muhammed Oya)
Bingöl Şehri Özel Ödülü: Çamaşır Suyu (Büşra Bülbül)
Jüri Özel Ödülü: Abella'nın Yolculuğu (Enis Manaz)

Birincilik Ödülü: Uzun Gün Batımı - Ghorobe Tolani (Sabah Mohammadi)
İkincilik Ödülü: Bir Nehrin Kıyısında (Muhammed Furkan Daşbilek)
Üçüncülük Ödülü: Karanlığın Tatlı Tadı - Tam-e Shirin-e Tariki (Mitra Raeesmohammadi)

3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ödül töreni Selçuk Balcı'nın konseriyle sona erdi.

Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivalinin kazananları belli oldu


 

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