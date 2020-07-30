Berkay'dan Harbiye sahnesine özel gösteri

Berkay önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Günler öncesinden bu konser için özel olarak hazırlandığını dile getiren Berkay’a, 13 kişilik orkestrası ve 8 dansçı eşlik etti.



2 saatten fazla sahnede kalan Berkay’ı izlemeye gelenler arasında Linet, Aslıhan Karalar, Tuğba Melis Türk ve Danla Biliç gibi birçok ünlü isim de vardı. Şarkıcı, yoğun istek üzerine Harbiye Açıkhava’da ikinci kez sahneye çıkacak. Konserin tarihinin ise yakında açıklanacağı öğrenildi.



Berkay ve dansçılarının kıyafetlerini modacı Tuğçe Sayın tasarladı