MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriBerkay'dan Harbiye sahnesine özel gösteri
GeriKeyif Berkay'dan Harbiye sahnesine özel gösteri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 30.07.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

Berkay'dan Harbiye sahnesine özel gösteri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Berkay'dan Harbiye sahnesine özel gösteri
Abone Olgoogle-news

Berkay  önceki gün uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Harbiye Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu. Şarkıcıya, 13 kişilik orkestrası ve 8 dansçı eşlik etti.

Berkay önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Günler öncesinden bu konser için özel olarak hazırlandığını dile getiren Berkay’a, 13 kişilik orkestrası ve 8 dansçı eşlik etti.

Berkaydan Harbiye sahnesine özel gösteri

2 saatten fazla sahnede kalan Berkay’ı izlemeye gelenler arasında Linet, Aslıhan Karalar, Tuğba Melis Türk ve Danla Biliç gibi birçok ünlü isim de vardı. Şarkıcı, yoğun istek üzerine Harbiye Açıkhava’da ikinci kez sahneye çıkacak. Konserin tarihinin ise yakında açıklanacağı öğrenildi.
Berkaydan Harbiye sahnesine özel gösteri

Berkay ve dansçılarının kıyafetlerini modacı Tuğçe Sayın tasarladı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle