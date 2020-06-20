MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriBenim için acı bir tecrübeydi
GeriKeyif Benim için acı bir tecrübeydi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 20.06.2020 - 13:41,Son Güncelleme:

Benim için acı bir tecrübeydi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Benim için acı bir tecrübeydi
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin Instagram hesabına konuk oldu.

Ünlü oyuncu, 'uzun metraj kategorisi'nde yarışan “Kızım Gibi Kokuyorsun” filminin, Hatay’daki mülteci kamplarında gerçekleşen çekimlerinde yaşadıklarını anlattı. Moderatörlüğünü Efe Erdal’ın yaptığı söyleşide oyuncu “Bizim sadece haberlerde gördüğümüz hayatlara bizzat tanık olduk. Benim için bir ilkti, acı bir tecrübe oldu’’ dedi.

Ertuğrul sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak ben büyük devlet olgusunu orada gördüm. Orada savaştan kaçan insanlara bir sığınma olanağı sağlamış Türkiye. Kendi spor salonları, marketleri, okulları, camileri, gayet güzel kurulmuş tertemiz yaşama alanları var.

Çok fazla çocuk var. Hem savaş zamanı hem de orada dünyaya gelen çocuklar vardı. Bizim filmimizde gösterilen mültecilerin çoğu da gerçek mülteciydi." Festival, 21 Haziran’da düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.

Benim için acı bir tecrübeydi


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle