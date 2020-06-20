Benim için acı bir tecrübeydi

Ünlü oyuncu, 'uzun metraj kategorisi'nde yarışan “Kızım Gibi Kokuyorsun” filminin, Hatay’daki mülteci kamplarında gerçekleşen çekimlerinde yaşadıklarını anlattı. Moderatörlüğünü Efe Erdal’ın yaptığı söyleşide oyuncu “Bizim sadece haberlerde gördüğümüz hayatlara bizzat tanık olduk. Benim için bir ilkti, acı bir tecrübe oldu’’ dedi.



Ertuğrul sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak ben büyük devlet olgusunu orada gördüm. Orada savaştan kaçan insanlara bir sığınma olanağı sağlamış Türkiye. Kendi spor salonları, marketleri, okulları, camileri, gayet güzel kurulmuş tertemiz yaşama alanları var.



Çok fazla çocuk var. Hem savaş zamanı hem de orada dünyaya gelen çocuklar vardı. Bizim filmimizde gösterilen mültecilerin çoğu da gerçek mülteciydi." Festival, 21 Haziran’da düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.





