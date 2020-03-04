Bayi Toplantısı Ümraniye'de

Filmin ekibi, buakşamı ise Ümraniye Meydan Cinemaximum’da seyircisiyle bir araya gelecek ve filmi birlikte izleyecek.

Konya, Antep ve Erzurum’dan bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul’a gelen ve burada istemeden kendilerini bir maceranın içinde bulan üç küçük esnafın eğlenceli öyküsünü anlatan filmin başrolünde İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı yer alıyor.