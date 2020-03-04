Bayi Toplantısı Ümraniye'de
Vizyondaki ilk haftası gişenin zirvesinde tamamlayan BKM yapımı ‘Bayi Toplantısı’; Eskişehir, İzmir, Bursa, Konya, Antalya ve Ankara’da gerçekleştirilen seyircili gösterimlerinde de büyük ilgi gördü.
Filmin ekibi, buakşamı ise Ümraniye Meydan Cinemaximum’da seyircisiyle bir araya gelecek ve filmi birlikte izleyecek.
Konya, Antep ve Erzurum’dan bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul’a gelen ve burada istemeden kendilerini bir maceranın içinde bulan üç küçük esnafın eğlenceli öyküsünü anlatan filmin başrolünde İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı yer alıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle