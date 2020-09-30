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Haber Giriş: 30.09.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

Basketbol aşkına

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Basketbol aşkına
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Eski basketbolcu ve menajer Pertev Öngüner, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda forma giyen Cansu Köksal’la görüntülendi.

Önceki gece Arnavutköy Balıkçısı’nda baş başa yemek yiyen ikili, mekandan saat 01.00’de el ele çıktı.

Bir anda patlayan flaşlar karşısında panik yaşayan Cansu Köksal’ı sevgilisi sakinleştirdi. Pertev Öngüner, soruları “Arkadaşlar teşekkür ederim, her şey yolunda” diyerek yanıtsız bıraktı. İkili, Öngüner’in aracıyla uzaklaştı.

Basketbol aşkına


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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