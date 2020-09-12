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Haber Giriş: 12.09.2020 - 15:19 | Son Güncelleme:

Azra Deniz Okyay’ın ‘Hayaletler’ine Venedik’ten ödül

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Azra Deniz Okyay’ın ‘Hayaletler’ine Venedik’ten ödül
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Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metraj filmi “Hayaletler”, dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nin ‘Eleştirmenlerin Haftası’ bölümünde Büyük Ödül’ü kazandı.

Küçük Kara Balıklar (2013) ve Sulukule Mon Amour (2016) gibi kısa filmleriyle tanınan Azra Deniz Okyay'ın ilk uzun metraj filmi Hayaletler, dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali'ne yaptı. Festivalin ‘Eleştirmenlerin Haftası' bölümünde gösterilen film, Büyük Ödül'e (Grand Prize) değer görüldü.

Film daha önce de Selanik Film Festivali'nde, Cross-Roads Co-Production'da Jüri Özel Ödülü ve Senaryo Ödülü olmak üzere iki ödül kazanmıştı.

Hayaletler, Türkiye genelinde büyük bir elektrik kesintisinin yaşandığı tek bir günde geçiyor. Elektrik kesintisinin yaşandığı gün, hip hop dansçısı olmak isteyen Didem, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan İffet, kentsel dönüşümün fırsatçısı Raşit ve mahallenin çocuklarına gönüllü film dersleri veren Ela'nın yolu kesişir.

Film, kentsel dönüşüm ve yeni yapılandırılan İstanbul'un ekseninde bir araya gelen bu dört karakterin kesişen hikâyeleri üzerinden günümüz Türkiye'sine dair distopik bir portre çiziyor. Azra Deniz Okyay'ın yazıp yönettiği filmde; Nalan Kuruçim, Beril Kayar, Emrah Özdemir ve Dilayda Güneş gibi oyuncular var.

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