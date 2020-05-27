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Haber Giriş: 27.05.2020 - 16:06,Son Güncelleme:

Ayça Varlıer'den korona marşı

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Mozart bestesi ‘Türk Marşı’na koronavirüs günlerine dair sözler yazıldı, Ayça Varlıer “Kalk Gidelim Eve” dizisi için seslendirdiği şarkıyı sosyal medyada da paylaştı.

Varlıer “Pandemi günlerinde Türk Marşı’nın melodisine İspanyolca sözler yazıp söyleyen Sheila Blanco’nun performansını görünce hayran kaldım. ‘Kalk Gidelim Eve’ dizimizin senaristi Baykut Badem bunu diziye taşıdı. Baykut Badem, tam da bugünlerde yaşadıklarımızı esprili sözlerle anlattı. Türk Marşı’nı bu haliyle okumak çok eğlenceli oldu. Şimdi, evde geçirdiğimiz bu bayram süresince yüzümüzde bir tebessüm olması dileğiyle, bu videoyu size hediye etmek istiyorum.”

 

 

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