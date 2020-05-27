Ayça Varlıer'den korona marşı

Varlıer “Pandemi günlerinde Türk Marşı’nın melodisine İspanyolca sözler yazıp söyleyen Sheila Blanco’nun performansını görünce hayran kaldım. ‘Kalk Gidelim Eve’ dizimizin senaristi Baykut Badem bunu diziye taşıdı. Baykut Badem, tam da bugünlerde yaşadıklarımızı esprili sözlerle anlattı. Türk Marşı’nı bu haliyle okumak çok eğlenceli oldu. Şimdi, evde geçirdiğimiz bu bayram süresince yüzümüzde bir tebessüm olması dileğiyle, bu videoyu size hediye etmek istiyorum.”