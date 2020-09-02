Atatürk'ün en sevdiği şarkılar

Atatürk'ün huzurunda söylediği şarkılar ile Cumhuriyet'in divası' diye anılan, TSM'nin efsane sanatçıları Müzeyyen Senar ve Safiye Ayla’nın seslendirdiği şarkılardan oluşan albüm, 2 LP olarak müzikseverlerle buluştu.

‘Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar’ albümünde; Kimseye Etmem Şikayet, Mani Oluyor, Havada Bulut Yok, Dayler Dayler, Cana Rakibi Handan Edersin, Alişimin Kaşları Kara, İzmirin Kavakları, Şahane Gözler, Sigaramın Dumanı, Asker Yolu Beklerim, Çile Bülbülüm Çile, Değirmene Un Yolladım, Yanık Ömer, Fikri'min İnce Gülü, A Benim Mor Çiçeğim, Vardar Ovası ve Akşam Oldu Yine Bastı Kareler gibi Türk sanat Müziği’nin 20 sevilen eseri yer alıyor.

Plak Ve Ben’in sahibi Nejat Pakyüz, “Ata'mıza saygımızı ve sevgimizi bu albümle sunmak istedim. Şimdiden çok büyük bir taleple karşılaştık. Bizlere bu büyük zaferi armağan eden Atatürk için ne yapsak azdır” diye konuştu.





