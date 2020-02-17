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Haber Giriş: 17.02.2020 - 08:29,Son Güncelleme:/

At terbiyesi yarışmaları başladı

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
At terbiyesi yarışmaları başladı

Atların terbiyesi, itaati, teknik ve ustalıklarının gösterildiği Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları önceki gün Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde başladı.

İki ayak, bir finalden oluşan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nın birinci ayağı gerçekleşti. Medya sponsorluklarını Radyo D ve Demirören Medya’nın üstlendiği yarışmalar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırladı.

Binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması ve gelecek vaat eden genç yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen yarışların ikinci ayağı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. Turnuvanın final müsabakaları ise 18-19 Nisan’da.

At terbiyesi yarışmaları başladı

İlk günkü yarışların kazananları
P1 kategorisi 1. Defne Deniz Yaşar
P2 kategorisi 1. Nehir Kaya
P3 kategorisi 1. Ela Civelek
Yeni biniciler kategorisi 1. Rüzgar Çağdaş

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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