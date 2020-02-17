At terbiyesi yarışmaları başladı

İki ayak, bir finalden oluşan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nın birinci ayağı gerçekleşti. Medya sponsorluklarını Radyo D ve Demirören Medya’nın üstlendiği yarışmalar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırladı.



Binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması ve gelecek vaat eden genç yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen yarışların ikinci ayağı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. Turnuvanın final müsabakaları ise 18-19 Nisan’da.



İlk günkü yarışların kazananları

P1 kategorisi 1. Defne Deniz Yaşar

P2 kategorisi 1. Nehir Kaya

P3 kategorisi 1. Ela Civelek

Yeni biniciler kategorisi 1. Rüzgar Çağdaş