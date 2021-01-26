Ünlü yönetmene cinsel istismar suçlaması: Kendimi yatakta çıplak buldum
Sinema dünyasından dudak uçuklatan bir tecavüz iddiası geldi. İtalyan oyuncu İtalyan oyuncu Asia Argento, 2002 tarihli xXx filminde rol aldığı sırada, yönetmen Rob Cohen’in kendisine otel odasında uyuşturucu verdikten sonra tecavüz ettiğini ileri sürdü.
Hollywood’un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein’in cinsel saldırısına uğradığını açıklayan ilk kadın yıldızlardan biri olan ve Me Too hareketine de öncülük eden Argento, bu iddiasıyla gündemin ilk sıralarına yerleşti.
45 yaşındaki Argento, Variety dergisine yaptığı açıklamada, Rob Cohen’in kendisine tecavüz ettiğini, o sırada olup biteni algılayamadığını, ertesi sabah kendini yatakta çıplak bulduğunu belirtti.
Asia Argento, o dönemde yeni bir olay yaratmamak için bu konuda konuşmadığını da sözlerine ekledi.
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