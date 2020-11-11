Amadeus oyununun saatleri yenilendi

Oyun, bundan sonra pandemi kuralları gereği saat 19.30’da perde açacak. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment işbirliği ile sahnelenen oyunda Salieri karakterini canlandıran Selçuk Yöntem, “Amadeus bence bir ‘dahi’. Müzik yapmaya 10 yaşında başlıyor. Onun için, bana göre de dünyaya görevli olarak gelmiş, işini yapmış ve gitmiş. Nice iyi eğitim alan insanlar var adı sanı bile duyulmuyor. Eğitim şart ama senin içindeki o yetenek olmazsa eğitimin sana katacağı pek bir şey olmuyor” dedi.