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Altın Portakal Film Festivali ne zaman? İşte ayrıntılar

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Altın Portakal Film Festivali ne zaman İşte ayrıntılar

Bu yıl 58'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak 10 film ile jüri üyeleri belirlendi. Öte yandan festivalin tarihi de merak konusu oldu. Peki, Altın Portakal Film Festivali ne zaman?

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim Cumartesi başlayacak festival için çalışmalar devam ediyor. İşte, Altın Portakal Film Festivali'nden ayrıntılar...

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu ve en iyi kadın oyuncu dallarında "Altın Portakal" ödüllerinin sahiplerini belirleyecek jüri üyeleri açıklandı.

Buna göre, jüri başkanlığını, 1991'de çektiği ilk uzun metrajı "Devils" ve 1994 yapımı ikinci uzun metrajı "Kargalar" filmleri Crows ve Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan Polonyalı yönetmen Dorota Kedzierzawska yapacak.

Diğer jüri üyeleri ise aktör Ali Suliman, İsveçli gazeteci Eva af Geijerstam, Fransız yapımcı Guillaume de Seille, Bulgar oyuncu Margita Gosheva'dan oluşuyor.

17 ÜLKEDEN FİLMLER YARIŞACAK

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Almanya, ABD, Belçika, Birleşik Krallık, Brezilya, Bulgaristan, Çekya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, İspanya, İsviçre, İtalya, Kosta Rika, Meksika, Monako ve Rusya yapımları 10 film, Türkiye'de ilk kez 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Yarışmada, Paz Fábrega'nın yönettiği "Aurora", Clio Barnard'ın yazıp yönettiği "Ali ve Ava", Alice Rohrwacher, Pietro Marcello ve Francesco Munzi tarafından hazırlanan "Gelecek", Manuel Nieto Zas'ın "İşçi ve Patron", Clara Roquet'in "Libertad", Joaquin del Paso'nun "Tel Örgüdeki Delik", Teemu Nikki'nin "Kör Adam" ile Florence Miailhe'nin "Yolculuk", Fred Baillif'in "Aile", Levan Koguashvili'nin "4. Sokaktaki Pansiyon" filmleri yarışacak.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın kazananları ise 9 Ekim Cumartesi festivalin kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı festivalin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.

 

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