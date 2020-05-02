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Alfred Hitchcock anısına
Gerilim filmleri yönetmeni Alfred Joseph Hitchcock, vefatının 40. yılında İstanbul Modern Sinema tarafından anılıyor.
Programın açılış gecesinde, 1929 yapımı gerilim-polisiye "Şantaj" adlı film, Replikas grubunun canlı müzik performansı eşliğinde 35 mm formatında gösterildi.
Replikas'ın arşivinden grup üyesi Selçuk Artut tarafından derlenen programdan 16 dakikalık kesit, İstanbul Modern'in YouTube kanalından yönetmenin ölüm yıl dönümünde sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.
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