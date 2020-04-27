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Haber Giriş: 27.04.2020 - 13:11,Son Güncelleme:

Akbank Sanat'tan Dünya Caz Günü'ne özel üç canlı konser

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Akbank Sanat'tan Dünya Caz Günü'ne özel üç canlı konser
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Akbank Sanat, Dünya Caz Günü kapsamında üç canlı konseri sanatseverlerle sosyal medya kanallarında buluşturacak.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Dünya Caz Günü kapsamında saat 15.00'te kontrbasçı Ozan Musluoğlu, 17.00'de davulcu Mehmet İkiz, 20.00'de ise piyanist Selen Gülün Akbank Sanat Instagram kanalında sahne alacak.

Dünya Caz Günü kapsamında her müzisyenin danstan resme farklı bir disiplinden sanatçıyı konuk edeceği performanslar, "2 Oda 1 Caz" konseptiyle kendi içinde birçok farklı sürprize de yer verecek.

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