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Haber Giriş: 06.02.2020 - 14:07,Son Güncelleme:/

ADOB'da "Ben Geldim Mevlana"

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ADOB'da "Ben Geldim Mevlana"

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), "Ben Geldim Mevlana" konserini, 9 Şubat'ta sanatseverlerle buluşturacak.

ADOB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana'nın insan sevgisi, felsefesi ve hoşgörüsü "Ben Geldim Mevlana" isimli müzikli anlatımla Opera Sahnesi'nde sunulacak.

Mevlevi tasavvuf müzikleri aranje edilerek, Mevlana'nın hoşgörü felsefesinin yedi öğüdü ayrı ayrı bestelendi. Bu besteler, şan, piyano, ney, kontrabas ve perküsyon eşliğinde, klasik ve caz armonileri ile harmanlanarak seslendirilecek.

Prof. Dr. Onur Bilge Kula'nın metin yazarlığını üstlendiği, Serkan Akbıyık ve Ongun Kula'nın müziklerini yaptığı konserde, Aslı Kıyıcı ve Emre Akkuş solist olarak sahnede yer alacak.

Piyanist Ongun Kula, kontrbas sanatçısı Yalçın Özen, neyzen Furkan Topçu, perküsyon sanatçısı Aykut Köselerli'nin solistlere eşlik edeceği programda, Alpay Ulusoy anlatıcı olarak görev alacak.

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