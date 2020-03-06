Haber Giriş: 06.03.2020 - 07:48,
'9 Kere Leyla'nın vizyon afişi yayınlandı
DEMET Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’u bir araya getiren “9 Kere Leyla” filminin vizyon afişi yayınlandı.
Bilginer’in karısından boşanmak için her yolu deneyen işadamı Adem’i, Akbağ’ın Adem’in eşi Leyla’yı, Sangu’nun da evlilik terapisti Nergis’i canlandırdığı film, 20 Mart’ta vizyona girecek. Yapımcılığını Contact Film Works ve BKM’nin üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Ezel Akay oturuyor.
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