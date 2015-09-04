7 yeni film vizyonda! Bu haftanın yeni filmleri

refid:29981682-spot ilişkili resim dosyası

4 Eylül haftası aksiyonu ve komedisi bol bir hafta oluyor. Bu hafta vizyona giren yerli filmler ''Piyasadan Büyük Alacağımız Var'', ''Karayel Poyraz'' ve ''Robinson Crusoe ve Cuma'' sinemaseverlere eğlenceli dakikalar vadediyor. Jason Statham ile ünlenen Frank Martin karakteri Taşıyıcı: Son Hız filmiyle yenden beyaz perdeye geliyor ancak bu sefer karakteri Statham değil Ed Skerin canlandırıyor. Şeytanın Gecesi ve Ben Kimim? filmleri de korku ve gerilim sevenleri selamlıyor. Çılgın Hırsız serisi ile kendilerine büyük bir hayran kitlesi kazanan minik sarı kahramanlar sevimlilikleriyle animasyon tutkunlarının gönlünü çalıyor.

ROBİNSON CRUSOE ve CUMA

Bu hafta vizyona giren yerli komedilerden biri olan Robinson Crusoe ve Cuma, Daniel Defoe'nin Robinson Crusoe adlı kitabından esinlenerek çizgi romana dönüştürülen yerli roman uyarlaması olarak vizyondaki yerini alıyor. Çizgi roman serisini takip eden sinemaseverlerin heyecanla beklediği uyarlamada Robinson Crusoe karakterini Serhat Kılıç, Cuma karakterini ise John Nyambi canlandırıyor. Issız adadaki maceraya dahil olan Victor ve kızları rollerinde ise Beyti Engin, Damla Debre ve Ebru Yücel'i izleyeceğiz. Çizgi roman serisinin yazarı ve çizeri Gürcan Yurt'un hem yönetmenliğini hem de senaryosunu üstlendiği Robinson Crusoe ve Cuma; çılgın ikilinin adadaki maceralarına odaklanıyor.

TAŞIYICI: SON HIZ

2015 yılının en iddialı aksiyon filmlerinden biri olan Taşıyıcı: Son Hız, bir aksiyon filminde bulunması gereken herşeyi beyaz perdeye yansıtıyor. Film, bol silah sesleri, hızlı arabalar ve kesintisiz dövüş sahneleriyle aksiyon tutkunlarına göz kırpıyor. Daha önce üç filmlik bir seri olarak vizyona giren Taşıyıcı serisi Camille Delamarre'ın yönetmenliğiyle yeni bir seriye kavuşuyor. Jason Statham'la birlikte ete kemiğe bürünen Frank Martin karakterini ise bu sefer Ed Skerin canlandırıyor. Bill Collage ve Adam Cooper'ın senaryosunu yazdığı film, 4 sarışın kadın tarafından Rus mafyasına karşı intikam almak için kiralanan Frank'in cehenneme dönen aksiyon dolu hikayesine odaklanıyor.

MİNYONLAR

Universal Pictures ve Illumination Entertainment ortak yapımı Minyonlar, vizyona girmeden önce paylaştıkları fragman ve detaylarla animasyon tutkunlarının beğenisini kazanmıştı. Çılgın Hırsız serisi ile kendilerine has bir hayran kitlesi kazanan minik sarı kahramanlar yana döne kötü efendi arıyorlar. Minyonlar; Dracula'dan, Firavun'a, Napolyon'dan, Dinozorlara kadar pek çok kötüye hizmet etmeye çalışalar da, hepsi bir gün yok olmuştur. Ancak hınzır Minyon Kelvin'in bir planı vardır. Yanına Stuart ve Bob'u da alarak, Antartika'da kendi hallerinde yaşamaya başlarlar. Senaryosunu Brian Lynch'in üstlendiği filmde Scarlett Overkill karakterini Sandra Bullock, kocası Herb Overkill'i ise John Hamm seslendiriyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Pierre Coffin ve Kyle Balda oturuyor.

PİYASADAN BÜYÜK ALACAĞIMIZ VAR

Haftanın diğer yerli komedilerinden biri olan Piyasadan Büyük Alacağımız Var filmin yönetmenliğini Genç Kafa ekibinden Ekin Akçay üstleniyor. Senaryosunu Genç Kafa'dan olan Okan, Metin, İzzet Başlak ve Ekin Akçay'ın yazdığı film, üç kafadar arkadaş, tiyatrocu Savaş Usta ve Organizatör Sadri'nin ellerinden kaptırdıkları dizi projesinin peşine düşmelerine odaklanıyor. Büyük bir kanal tarafından çalınan projenin peşine düşen Genç Kafa ekibi, maddi-manevi alacaklarını tahsil etmeye çalışır.

ŞEYTANIN GECESİ

Teksas Katliamı, Frankenstein, Pathfinder, 13. Gün gibi korku filmleriyle bu alandaki yeteneğini konuşturan Marcus Nispel, Şeytanın Gecesi filmi ile korku dolu anlar yaşatmaya geliyor. Stephen Lang, Nick Nicotera gibi isimlerin başrolü üstlendikleri filmde Brittany Curran, Gage Golightly, Brett Dier ve Kelly Blatz gibi isimler yer alıyor. Korku ve gerilimin üst seviyede olduğu Şeytanın Gecesi, terkedilmiş bir akıl hastanesinde parti düzenleyen ve eğlence amaçlı ruh çağırma seansı düzenleyen bir grup gencin yaşadıkları kabus dolu anlara odaklanıyor.

BEN KİMİM?

Bu hafta vizyona giren gerilim filmlerinden bir diğeri olan Ben Kimim?, Büyük Sessizlik filmine imza atan Baran bo Odar yönetmenliğinde vizyona giriyor. Tom Schilling, Elyas M’Barek, Wotan Wilke Möhring ile Antoine Monot Jr.’un başrolleri üstlendiği Ben Kimim?, dünyanın en çok aranan hackar'ı haline gelen bilgisayar dehasının macerasına odaklanıyor. 25 yaşındaki bilgisayar korsanı Benjamin, Clay adlı hacker grubunun kurucusu Max'in dikkatini çeker ve gruba katılır. Clay öylesine iyi işler ki, Alman Gizli Servisi peşine düşer. Tüm bunların yanı sıra gruba karanlık bir hacker grubu savaş açar.

KARAYEL POYRAZ

Levent İnanır'ın kamera arkasına geçtiği ve Emre Gülcan, Numan Çakır, Buket Gümüş, Hikmet Karagöz, Yüksel Arıcı, Levent İnanır, Tonguç Oksal ve Şebnem Congar'ın başrolleri üstlendikleri Karayel Poyraz, bir gençlik hikayesine odaklanıyor. İstanbul'dan Karadeniz Bölgesi'ne gelen farklı düşüncedeki üniversiteli gençlerin mutluluk arayışını beyaz perdeye yansıtıyor.



