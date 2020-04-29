7. Koğuş rüzgarı!

Ülkemizde vizyonda olduğu dönemde büyük gişe başarısı elde eden “7. Koğuştaki Mucize” filmi dijital platform üzerinden tüm dünyada izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Brezilyalı futbolcu Neymar, DJ Snake’in de aralarında olduğu dünyaca ünlü isimler, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla “7. Koğuştaki Mucize”ye övgüler yağdırıyor. Filmi izleyenler kervanına son olarak Meksikalı oyuncu Thalia ile dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez de katıldı. 16 milyon takipçisi olan Thalia, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda “7. Koğuştaki Mucize”den çok etkilendiğini dile getirdi. Georgina Rodriguez de Instagram hesabının story bölümünde filmin tanıtımını paylaşıp “Güzel film, siz izlediniz mi” notunu düştü.





