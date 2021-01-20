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Haber Giriş: 20.01.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

5 günde 200 bin seyirci

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5 günde 200 bin seyirci
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2021 yılının ilk online müzik festivali “Milyonfest Online” sona erdi.

Milyon Yapım tarafından Umut Kuzey’in öncülüğünde gerçekleşen ve Sosyo platformu üzerinden canlı yayınlanan festival 5 gün sürdü. Etkinlik kapsamında Sertab Erener, Ceza, Can Bonomo, Athena, Adamlar, Sena Şener, Mazhar Fuat Özkan, Manga, Pamela, Duman, Ceylan Ertem, Cem Adrian, Pentagram, Pinhani ve Fatma Turgut konser verdi. Çekimleri Fişekhane’de yapılan festivali toplam 200 bin müziksever canlı izledi.

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