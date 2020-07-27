MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri44 yıl sonra
GeriKeyif 44 yıl sonra
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 27.07.2020 - 17:00,Son Güncelleme:

44 yıl sonra

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
44 yıl sonra
Abone Olgoogle-news

Seyyal Taner, 1976’da okuduğu şarkının yeni düzenlemesiyle karşımızda.

 

Türk pop müziğinin efsane ismi Seyyal Taner’in ilk kez 1976 yılında seslendirdiği, “Son Verdim Kalbimin İşine” isimli şarkısı, DJ Can Hatipoğlu tarafından sanatçının orijinal plak kaydından vokali ayrıştırılarak yeniden düzenlendi.
* Sözleri Ülkü Aker’e, müziği Enrico Macias, Jacques Demarny, Martial Adolphe Ayela’ya ait şarkının 70’li yılların ruhu korunarak, günümüz soundlarıyla sunulan yeni düzenlenmesi bugün dijital müzik platformlarında yayınlanacak.

44 yıl sonra


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle