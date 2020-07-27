44 yıl sonra
Seyyal Taner, 1976’da okuduğu şarkının yeni düzenlemesiyle karşımızda.
Türk pop müziğinin efsane ismi Seyyal Taner’in ilk kez 1976 yılında seslendirdiği, “Son Verdim Kalbimin İşine” isimli şarkısı, DJ Can Hatipoğlu tarafından sanatçının orijinal plak kaydından vokali ayrıştırılarak yeniden düzenlendi.
* Sözleri Ülkü Aker’e, müziği Enrico Macias, Jacques Demarny, Martial Adolphe Ayela’ya ait şarkının 70’li yılların ruhu korunarak, günümüz soundlarıyla sunulan yeni düzenlenmesi bugün dijital müzik platformlarında yayınlanacak.
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