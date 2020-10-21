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Keyif
Haber Giriş: 21.10.2020 - 12:32 | Son Güncelleme:

27 Kasım’da vizyonda

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27 Kasım’da vizyonda
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Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi belli oldu.

Yönetmenliğini Can Sarcan’ın, başrolünü ise Ayşe Akın’ın üstlendiği film, 27 Kasım’da seyirciyle buluşacak. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde özel izinle Taksim’de çekilen “Corontina”, aynı zamanda Türkiye’nin tamamı İngilizce çekilen ilk filmi niteliğinde. Senaryosunu Bilal kalyoncu, Can Sarcan ve Koray Yeltekin’in yazdığı film 1 milyon dolar ödüllü bir televizyon yarışmasına katılan 8 kişinin gerilim yüklü öyküsünü anlatıyor.

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