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Haber Giriş: 27.02.2020 - 12:24,Son Güncelleme:/

21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 23-26 Eylül'de düzenlenecek

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21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 23-26 Eylül'de düzenlenecek
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "kültürel miras ve korumacılık" ana temasıyla düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", bu yıl 23-26 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Safranbolu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda, Festival Komitesi Başkanlığını üstlenen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve komite üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, festivalin tarihi belirlendi. Bu yıl 21'incisi yapılacak etkinliğin 23-26 Eylül'de, "ipek yolu" yan temasıyla düzenlenmesi karara bağlandı.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklama yapan Köse, festival programına son şeklini verdiklerini söyledi.

Festival çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Köse, "Amacımız bir dünya markası olan kentimizde, kültürden sanata her anlamda güçlü, halkımızın da katılım sağlayacağı, çok daha dolu ve nitelikli bir festivali hep birlikte gerçekleştirmektir." dedi.

"Çok değerli eserler yarışacak"

Belgesel ve fotoğraf yarışmalarına dünyanın her köşesinden katılım olduğuna dikkati çeken Köse, "Özelde Safranbolu, genelde ülkemizin kültürel değerlerine sahip çıkarak onları gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyoruz. Belgesel film sayesinde elimizde ülkenin en değerli arşivlerinden birisi oluştu. Bu yıl da kültürel miras ve korumacılık temasıyla çok değerli eserler yarışacak." diye konuştu.

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