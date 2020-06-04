2020 BAFTA Televizyon Ödülleri adayları açıklandı
Televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan BAFTA'nın adayları açıklandı. İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi‘nin Birleşik Krallık yapımı en iyi dizileri ödüllendirdiği BAFTA Televizyon Ödülleri‘nin 2020 adayları belirlendi. Adaylık listesinde geçen yılın en çok konuşulan yapımlarından Chernobyl ön plana çıktı. Dizi, tam 14 dalda ödüle aday gösterildi. İşte tüm adaylar:
En İyi Dram Dizisi
The Crown
The End Of The F***Ing World
Gentleman Jack
Giri/Haji
En İyi Komedi
Catastrophe
Derry Girls
Fleabag
Stath Lets Flats
En İyi Mini Dizi
A Confession
Chernobyl
The Victim
The Virtues
En İyi Erkek Oyuncu
Stephen Graham – The Virtues
Jared Harris – Chernobyl
Takehiro Hira – Giri/Haji
Callum Turner – The Capture
En İyi Kadın Oyuncu
Jodie Comer – Killing Eve
Glenda Jackson – Elizabeth is Missing
Suranne Jones – Gentleman Jack
Samantha Morton – I Am Kirsty
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Joe Absolom – A Confession
Josh O'Connor – The Crown
Will Sharpe – Giri/Haji
Stellan Skarsgard – Chernobyl
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Naomi Ackie – The End of the F***ing World
Helen Behan – The Virtues
Helena Bonham Carter – The Crown
Jasmine Jobson – Top Boy
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Jamie Demetriou – Stath Lets Flats
Ncuti Gatwa – Sex Education
Youssef Kerkour – Home
Guz Khan – Man Like Mobeen
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Sian Clifford – Fleabag
Gbemisola Ikumelo – Famalam
Sarah Kendall – Frayed
Phoebe Waller-Bridge – Fleabag
En İyi Tek Bölümlük Dram
Brexit: The Uncivil War
Elizabeth Is Missing
The Left Behind
Responsible Child
En İyi Uluslararası Dizi
Euphoria
Succession
Unbelievable
When They See Us
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