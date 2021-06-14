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Haber Giriş: 14.06.2021 - 08:52 | Son Güncelleme:

20 liramız olmayınca...

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20 liramız olmayınca...

İlker Kızmaz ve eşi Aslı Kızmaz, kızları Naz’la karavan tatiline çıktı.

Tatil videolarını YouTube’dan yayınlayan çiftin, Fethiye’de başlayan karavan yolculukları Bozcaada’da son bulacak. Ünlü oyuncu, bir videoda nakit paraları olmadığı için hayranlarından nasıl 20 TL istediklerini şöyle anlattı: “Nakit para çekmeyi unuttuğumuzdan Göcek Tüneli’nden geçemedik. Çünkü 25 TL’miz yoktu. Motorlu bir çifte rastladık. Tüm yüzsüzlüğümle ‘20 TL var mı?’ diye sordum. Birlikte bir fotoğraf çekildik, karşılığında 20 TL almışım gibi oldu.”

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