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Haber Giriş: 16.11.2020 - 08:41 | Son Güncelleme:

20 Kasım'da vizyonda

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20 Kasım'da vizyonda
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Pandemi nedeniyle vizyon tarihi ertelenen “Hababam Sınıfı Yaz Oyunları”, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Çekimleri Kuzey Kıbrıs’taki özel bir platoda yapılan film, 20 Kasım’da vizyona girecek. Doğa Can Anafarta’nın yönetmen koltuğunda oturduğu “Hababam Sınıfı Yaz Oyunları”nın oyuncu kadrosuna Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram ve Hakan Meriçliler gibi ünlü isimler yer alıyor. Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil de filmin onur konuğu olarak izleyici karşısına çıkacak.

20 Kasımda vizyonda


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