‘Yarışırken düşündüğüm tek şey keyif almak’

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Ehliyetini alır almaz pistleri salladı Kerem Kazaz. Başarıları Türkiye ile sınırlı değil. Rallinin çok popüler olduğu ülkelerden Letonya sampiyonasında lider. Geçen sene de İspanya sampiyonasındaki bir yarışta ikinci oldu. Öyle ki İspanya’dan teklif de almış ancak ülkesinde yarışmayı tercih ediyor. Kazaz: “İlk kez Türk lisansıyla yarıştım. Ehliyetim olmadığı için daha önce Letonya’da lisansla yarışıyordum. Birçok liderliğim var ancak bunlar önemli değil çünkü ben dünya şampiyonasını önemsiyorum.”

◊ İlk birincilikte nasıl hissettiniz?

Uzun yıllardır motorsporlarının içindeyim. Babam Türkiye ralli şampiyonu Ercan Kazaz, annem eski milli okçu Meltem Kazaz. Beklediğimiz bir sonuçtu. Biraz daha zorlanacağımı düşünüyordum. Üç lastik patlatarak kazandım, normalde uzun bir süre kaybettirir. Bu kadar ilgi olacağını düşünmüyordum, çok mutlu oldum.

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◊ Sporcu bir ailede büyümek baskı yaratıyor mu?

Ben spora küçükken jimnastikle başladım. Ailem her zaman spor yapmamı istedi, ben de seviyordum. Çocukluk fotoğraflarım hep annemin kucağında yarış izlerken. Babam yarış kazanmışsa da araba üstünde...

◊ Motorsporlarına nasıl başladınız?

4 yaşında motokrosa başladım. Sonrasında kartinge geçtim. Tecrübe için faydası oldu, arabaları anladım.

◊ Babanızla tartıştığınız oluyor mu?

Oluyor. Tartışıyoruz ama hepsi hırstan. Başka fikirler almak iyi ama kendi düşündüğümü yapmak istiyorum. Arabadayken ben karar veriyorum sonuçta.

◊ Tüyo da veriyordur...

Bana arabayı nasıl iyi kullanacağımı hiç öğretmedi. Her şeyi kendim başarmamı istedi ve ben de yaptım. Geçen sene Valensiya Rallisi’nde ilk günü birinci bitirdim. Diğer güne başlayacağız, sadece bir soru sordum: Düzlüğün sonundaki virajda nasıl kullanayım? Bana kızmaya başladı. Kavga ederek servis alanından çıktım, etaba doğru gidiyorum. Bir anda telefona bir özür mesajı... O da çok stres yapıyor.

“Çocukluk fotoğraflarım hep annemin kucağında yarış izlerken. Babam yarış kazanmışsa da araba üstünde...”

‘KAZANMAYA DOYMUYORSUN’

◊ Soğukkanlı birisiniz, bu özellik yarışlar için önemli mi sizce?

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Hata yapınca kaybedilen zamanı kazanmaya çalışmak değil, devam etmek gerekiyor. Ekstra stres altına girmemek lazım. Sarıkamış’ta öndeki arabayı çok bekledik. Normalde stres olursun. Ben sadece ne yapacağımı düşündüm, odaklandım ve başardım.

◊ Yarış esnasında aklınızdan ne geçiyor?

Asla kazanmak değil. Aklımdan uzak tutmaya çalışıyorum. Ne zaman kazandım desem problem olur. Madrid’deki İspanya şampiyonasında şampiyonluğumu böyle kaybetmiş olabilirim. Birinci gidiyordum, büyük fark açmıştım. Araba bir anda bozuldu. O yüzden kazandım demem.

◊ Ne düşünüyorsunuz?

Düşündüğüm tek şey keyif almak...

◊ Motivasyon kaynağınız nedir?

Kazanmak. Bir kere kazanınca doymuyorsun, daha çok istiyorsun. Değişik bir açlık.

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◊ Fiziğiniz ve psikolojiniz de önemlidir elbette...

Çok! Fit kalmam gerekir. 80 kilo olmam gerekiyor, öyleyim. Diyetisyenim ve psikoloğum yok, kilo alınca daha az yiyorum ve kendime odaklanıyorum.

‘TEBRİKLERDEN INSTAGRAM’IM ÇÖKTÜ’

◊ Yarışı anlatır mısınız?

Letonyalı co-pilotum vardı. Geçen senenin şampiyonu Ali Türkkan ve Ümitcan Özdemir ile güzel bir çekişme yaşadık. Onların ilk karlı yarışıydı. Benim kar tecrübem vardı, Baltık ülkelerinde yarışmıştım.

◊ Tebrik mesajları aldınız mı?

Instagram’ım çöktü. Telefonumu birkaç kere yeniden başlattım.

◊ En çok ne dediler?

Hakkımda bu kadar atılan hikâye (story) daha önce görmedim.

◊ Sırada ne var?

Gelecek ay Türkiye şampiyonasının ikinci ayağı Marmaris’te olacak. Yağmur yağmaz umarım. Lider devam etmek isterim.

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◊ Asıl hedefinizin dünya şampiyonası olduğunu söylediniz...

Herkes dünya şampiyonasına gidebilir ama hızlı olmadığın sürece anlamı yok. Ben dereceler almaya hazırlanıyorum. Letonyalı co-pilotum büyük bir markanın yedek pilotu ve onunla devam ediyorum. Letonya şampiyonasında ve Türkiye’de liderim. Geçen sene İspanya şampiyonasında ikinci oldum. Baltık şampiyonasında kategorimde liderim ama bunlar önemli değil, ben dünya şampiyonasını önemsiyorum.

◊ Fransız lisesi Pierre Loti’den mezunsunuz. Üniversite planınız nedir?

İspanya’da spor yönetimi okumak...

◊ Pahalı bir spor ralli...

Çok! En genç yarış kazanan pilotum ama arabam bomboş. Arkamdaki arabaların sponsorları Formula takımı gibi dolu ama biz... Anlamıyorum.