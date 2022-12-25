Sporda 2022'nin öne çıkanları: Heyecan son günlerde zirve yaptı

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* Arjantin, Dünya Şampiyonu! Lionel Messi kariyerindeki eksik parçayı tamamladı.

* Anadolu Efes finalde Real Madrid’i 58-57 mağlup ederek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonluğuna uzandı. Türkiye Basketbol Süper Ligi zaferiniyse ‘Avrupa şampiyonu’ apoletli rakibini yenen Fenerbahçe Beko elde etti.

* Kadın boksörler Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli, Şennur Demir dünya şampiyonu oldu.

* VakıfBank Voleybol Takımı Türkiye Ligi Şampiyonluğu’nu 13’üncü, CEV Şampiyonlar Ligi’ni 5’inci kez kazandı.

* Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp altın madalyanın sahibi oldu. 5’inci kez dünya şampiyonu olan başarılı sporcu bunu başaran ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti.

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* 2022 tenisseverler için hüzünlüydü. Roger Federer ve Serena Williams emeklilik kararlarını açıkladı. Tek erkeklerde Grand Slam’leri Rafael Nadal (Avustralya Açık-Fransa Açık), Novak Djokovic (Wimbledon) ve Carlos Alcaraz (Amerika Açık) kazandı. Tek kadınlarda zafere ulaşanlar Iga Swiatek (Fransa Açık-Amerika Açık), Ashleigh Barty (Avustralya Açık) ve Elena Rybakina (Wimbledon) oldu.

* Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası’nı milli takımımız kazandı.