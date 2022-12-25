Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAMCUMARTESİPAZARSEYAHATLEZZETLİ HAYATLAR
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Pazar Haberleri

Sporda 2022'nin öne çıkanları: Heyecan son günlerde zirve yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Anadolu Efes#Arjantin#Spor
Sporda 2022nin öne çıkanları: Heyecan son günlerde zirve yaptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 07:00

Futbolda ‘dünyanın en iyisi’ Arjantin oldu. Anadolu Efes ikinci kez EuroLeague şampiyonluğuna uzandı. Tenisçiler Roger Federer ve Serena Williams emeklilik kararlarını açıkladı. İşte 2022'nin öne çıkanları...

Haberin Devamı

* Arjantin, Dünya Şampiyonu! Lionel Messi kariyerindeki eksik parçayı tamamladı.

* Anadolu Efes finalde Real Madrid’i 58-57 mağlup ederek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonluğuna uzandı. Türkiye Basketbol Süper Ligi zaferiniyse ‘Avrupa şampiyonu’ apoletli rakibini yenen Fenerbahçe Beko elde etti.

* Kadın boksörler Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli, Şennur Demir dünya şampiyonu oldu.

Sporda 2022nin öne çıkanları: Heyecan son günlerde zirve yaptı

* VakıfBank Voleybol Takımı Türkiye Ligi Şampiyonluğu’nu 13’üncü, CEV Şampiyonlar Ligi’ni 5’inci kez kazandı.

* Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp altın madalyanın sahibi oldu. 5’inci kez dünya şampiyonu olan başarılı sporcu bunu başaran ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti.

Haberin Devamı

* 2022 tenisseverler için hüzünlüydü. Roger Federer ve Serena Williams emeklilik kararlarını açıkladı. Tek erkeklerde Grand Slam’leri Rafael Nadal (Avustralya Açık-Fransa Açık), Novak Djokovic (Wimbledon) ve Carlos Alcaraz (Amerika Açık) kazandı. Tek kadınlarda zafere ulaşanlar Iga Swiatek (Fransa Açık-Amerika Açık), Ashleigh Barty (Avustralya Açık) ve Elena Rybakina (Wimbledon) oldu.

* Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası’nı milli takımımız kazandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anadolu Efes#Arjantin#Spor

BAKMADAN GEÇME!

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık
Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı! 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı?

#Keith Hall
Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık
Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı! 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı?

#Keith Hall
Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık