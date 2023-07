Sert ama sevimli ve karizmatik

Haberin Devamı

Sinemada ilk izlediğiniz filmi hatırlıyor musunuz? Benimki ‘Indiana Jones 2: Kamçılı Adam’dı. Film Amerika vizyonundan birkaç yıl sonra gösterilmişti Muğla, Zeybek Sineması’nda. Babamla izlemiştik. Kahverengi fötr şapkalı ve deri ceketli maceraperest arkeolog Indiana Jones’un ‘Şans ve zafer, evlat; şans ve zafer’ repliğini hâlâ gülümseyerek hatırlıyorum. Bunca yıl sonra da Harrison Ford’un ‘Indiana Jones ve Kader Kadranı’ (Indiana Jones and the Dial of Destiny) isimli beşinci filmde de aynı efsanevi karakteri canlandırıyor olması benim gibi birçok kişiyi sevindirmiştir.

5’inci film ‘Kader Kadranı’nın afişinde de Indiana Jones’un kırbacı elinde. Yeni filmin başrolünde Harrison Ford’a Phoebe Waller-Bridge eşlik ediyor.

30 Haziran’da gösterime giren bu yeni maceranın yönetmeni James Mangold. O da 17 yaşındayken serinin ilk filmi ‘Kutsal Hazine Avcıları’yla başlamış Indiana Jones ‘macera’sına. “Indiana Jones bizi her zaman şaşırtan bir karakter. Empati kurabiliyor; bencil, cesur, korkak olabiliyor ve Harrison Ford tüm bu çelişkili unsurları bir arada taşıyor. Indiana Jones, Olimpos Dağı’ndaki bir Yunan kahramanı değil, çok insani bir karakter. Bence tüm endişeleri, nevrozları ve zaafları çekiciliğinin bir parçası. Ama bir süper gücü var o da inanılmaz derecede şanslı olması” diyor Mangold.

Amerikan Film Enstitüsü maceraperest arkeoloğu tüm zamanların en iyi ikinci film kahramanı seçti ve tabii ki bunda Ford’un payı büyük. Indy, Steven Spielberg’in çektiği ‘Kutsal Hazine Avcıları’nda ilk kez belirdiğinde karakter ve ünlü oyuncunun mükemmel bir uyum içinde olduğu açıktı. Sert, kaba saba Ford, inkâr edilemez derecede karizmatikti ve aynı zamanda derinlerde sevimli bir çekiciliğe sahipti. Her fırsatta bilmiş bir gülümseme takınıyor ve imkânsız kazalardan ustalık, beceri ve şans kombinasyonuyla kurtuluyordu.

Indiana Jones’u macera tutkunu bir arkeolog olarak tanıdık. Asıl adı Profesör Henry Walton Jones Sr. olan karakterin maceralarını izledik. Seri boyunca Macaristan’dan Mısır’a kadar dünyanın dört bir yanında arkeolojik kazılar yaparken bizi de peşinden sürükledi. Genellikle eski uygarlıklardan kalma paha biçilemez eserlerin peşine düştü. Onu diğer arkeologlardan ayıran özelliği cesaretiydi. Aslında aynı zamanda bir akademisyendi. Kültürel mirası korumaya büyük önem veriyordu. Tüm bunları yaparken adaleti savunuyor ve Nazilerle mücadele ediyordu.

Kısacası Indy bir kuşağa keşif ve macera dolu bir dünyanın kapılarını açmayı başardı. Şimdi de 80’lik delikanlının son macerası yeni nesillere ilham verecek.

Serinin tüm filmleri

* ‘Kutsal Hazine Avcıları’ (Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark-1981)

*‘Indiana Jones 2: Kamçılı Adam’ (Indiana Jones and the Temple of Doom-1984)

* Indiana Jones 3: Son Macera (Indiana Jones and the Last Crusade-1989)

* Indiana Jones 4: Kristal Kafa Tası Krallığı (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull-2008)

* Indiana Jones ve Kader Kadranı (Indiana Jones and the Dial of Destiny-2023)

‘Tanıdığım en enerjik insanlardan biri’

* Harrison Ford’un başarılarla dolu bir kariyeri var. Geçen mayısta Cannes Film Festivali’nde aldığı Onursal Altın Palmiye Ödülü de bunun en önemli göstergelerinden biri.

* 13 Temmuz 1942’de Şikago, Illinois’da dünyaya gelen Ford kendi deyimiyle ‘geç olgunlaşan ve utangaç’ biriydi. Üniversitede felsefe bölümünde okurken bu özelliklerini törpülemek için drama dersi aldı ve oyunculuğa hayran kaldı.

* Birkaç küçük rolde oynasa da adını 1973’te George Lucas’ın ‘Gençlik Yılları’ filmiyle duyurdu.

* Asıl çıkışını ‘Star Wars: Bölüm IV-Yeni Bir Umut’ ta (1977) Han Solo karakteriyle yaptı. Bu başarısı Indiana Jones’un kapılarını açtı.

* Ünlü oyuncunun ‘Blade Runner’ serisinde canlandırdığı Rick Deckard da bir başka ikonik karakter olarak sinema tarihine geçti. Ayrıca ‘Kaçak’ (The Fugitive-1993), ‘Hava Kuvvetleri Bir’ (Air Force One-1997) gibi birçok filmde adı var.

* Son filmdeki rol arkadaşı Phoebe Waller-Bridge, onun için “Şimdiye kadar tanıdığım en enerjik insanlardan biri. İnanılmaz zeki ve çok komik, sete muhteşem bir enerji taşıyor. Cömert, nazik ve sevecen” diyor...

Harrison Ford ve eşi Calista Flockhart

Ally McBeal’in kalbini çaldı

Harrison Ford 20 yılı aşkın süredir Calista Flockhart’la birlikte. Onu bir zamanların fenomeni, ‘Ally McBeal’ (1997) dizisinden hatırlayabilirsiniz. Bu yılki Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda, Ford’un eşine hayranlıkla baktığı bir fotoğrafın paylaşılmasının ardından viral oldular. 22 yaşında bir oğulları var. Ford’un geçmişte 2 evliliği daha oldu ve 4 çocuğu daha var.