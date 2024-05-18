Rakiplerini teker teker devirdi! ‘Demir Bilek’ Sude Nur Çakır, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu oldu

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Demir Bilek lakaplı Sude Nur Çakır, Rumen, İsveçli ve Gürcü rakiplerini teker teker yenerek finale geldi. Finalde Moldovalı rakibi Sofia Gnatiuc’un karşısında öyle bir dik duruş sergiledi ki, rakibini çığlıklarıyla baş başa bıraktı. Çünkü çoktan bileği bükmüş, Avrupa şampiyonu olmuştu. Sude Nur Çakır o anları şöyle anlatıyor: “Maç esnasında beni manipüle etmeye çalışarak dikkatimi dağıtıp kazanmayı hedefliyordu. Tepkisinden rahatsız olduğum için de ‘Ne oluyor, ne bağırıyorsun’ diyerek tepki gösterdim. Ve sonra da Avrupa şampiyonu oldum.”

- Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Ankara’da doğdum. Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Babam mahalle muhtarı, annem ev hanımı ve üç kardeşim var. Aileme bahçe işlerinde yardım etmeyi severdim. Traktör, ATV, motosiklet gibi araçlar kullanarak büyüdüm. Hep spora ilgim ve başarılarım vardı. Atletizm, futbol gibi branşlarda yarışlara katılıp derece elde ettim. En sonunda bilek güreşine başladım. İlkokulda, ortaokulda sınıf arkadaşlarımla sürekli bilek güreşi yaparak onları yenerdim.

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- Bilek güreşine sizi yönlendiren ne oldu?

Okulumuzda düzenlenen bilek güreşi müsabakalarına katıldım ve birinci oldum. Sonra beden eğitimi öğretmenlerimin yönlendirmesiyle şampiyonluklar elde ettim, bilek güreşi kulübüne kaydoldum. Daha sonra Türkiye şampiyonluğu geldi. Sürekli erkeklerle bilek güreşi yaparak kendimi denemeye çalışıyordum.

- ‘Güreşelim’ diyenler oluyordur...

Sosyal medya hesaplarımdan yazıp ‘Seninle bilek güreşi yapmak istiyoruz’ diyenler çok oluyor. Kendimi denemek ve karşımdaki kişiye öncü olmak adına güreşiyorum. Çoğu zaman kazanıyorum.

- Finalde Moldovalı rakibiniz bağırıyor ve siz çok doğal bir tepkiyle ‘Ne oluyor, ne bağırıyorsun’ diyorsunuz. O anları anlatır mısınız?

Maç esnasında beni manipüle etmeye çalışarak dikkatimi dağıtıp maçı kazanmayı hedefliyordu ama profesyonel davranarak, kendime de inandığım için rahat bir şekilde hareket ettim, tepkisinden rahatsız oldum ve anlık olarak “Ne oluyor, ne bağırıyorsun” diye tepki gösterdim.

- Müsabakada dik duruşunuz dikkatleri çekti. Bunu nasıl sağladınız?

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Herkesin başarıya giden yolu farklı. Benim yolum disiplinli, istekli ve yoğun antrenmanlı oldu. Rakibimin bana sergilediği kötü davranışlar karşısında yılmadım. Dik durdum ve Türklerin gücünü gösterip Avrupa şampiyonluğunu aldım, bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşımızı söylettim. Rakibimle yaşadıklarımın videosu tüm ülkeye yayıldı. Aldığım desteği hiç unutmayacağım.

- Bilek güreşi gibi genellikle erkeklerin domine ettiği bir spor dalında olmak nasıl bir duygu?

Kadınların, bir spor dalında bile olsa arka planda olması hoşuma gitmiyor. Sürekli ‘Kadınlardan bilek güreşçisi mi olur’ sorusu geliyor. Bir kadın sporcu olarak kadınların gücünü gösterdim, buna devam edeceğim.

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- Hedefinizde ne var şimdi?

Moldova’da düzenlenecek 2024 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olmak ve yeniden İstiklal Marşımızı söylemek.

‘İLK DEFA YURTDIŞINA ÇIKTIM’

- Genç yaşta elde ettiğiniz bu başarı hayatınızı nasıl değiştirdi?

Hayatımın dönüm noktası oldu. Üniversitede spora yöneleceğim. Sevdiğim spor dalında meslek sahibi olabilme ihtimali beni çok mutlu ediyor. İlk defa yurtdışına Avrupa şampiyonası için çıktım. Farklı kültürler, farklı dilde konuşan insanlar, farklı yerler görmeme yardımcı oldu.

- Eğitim hayatınızla sporculuk arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz?

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Okulumu ve bilek güreşini beraber devam ettirmem gerektiğini düşünüyorum.

‘HAFTADA 5 GÜN ANTRENMAN YAPIYORUM’

- Aileniz ve arkadaşlarınız bu sporla ilgilenmenize ne dediler?

Ailem her zaman bana inandı, güvendi, destekleyip yanımda durdu. Arkadaşlarım yarışmalarda başarı elde edeceğime hep inandı. Bilek güreşine olan ilgileri arttı ve çoğu arkadaşımın da bilek güreşine başlamalarında yardımcı oldum.

- Antrenman programınız nasıl?

Haftada 5 gün antrenman yapıyorum, 2 gün dinleniyorum. Günde yaklaşık 2,5 saat sürüyor.

- Beslenme düzeni bu spor için ne kadar önemli?

Çok! Kas gelişimi için protein ağırlıklı beslenmemiz ve yarışacağımız sıkletlerden dolayı dengeli ve sağlıklı beslenmemiz gerekiyor.

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‘BETON’,‘HEDEFE KİLİTLENMİŞ KRALİÇE’

- Size ‘Demir Bilek’ diyenler var. Sosyal medyada ‘Çok rahat, çok profesyonel’, ‘Beton!’, ‘Hedefe kilitlenmiş kraliçe’ gibi yorumlar yazıldı. Okudunuz mu, nasıl hissettiniz?

Evet, o hitapları sürekli duyuyorum, kendimi daha güçlü hissediyorum. Hepsini okudum, gururlandım, kendime olan inancım arttı. Birini başarıya götüren şeylerden biri de ona verilen değer ve çevresinden gelen destek.

- Boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Bakım, makyaj gibi şeylere ilginiz var mı?

Tabii ki her genç kız gibi kendime önem veriyorum ama daha çok doğal halimi seviyorum. Arkadaşlarımla kafelere, AVM’lere gitmeyi , eğlenceli vakit geçirmeyi seviyorum.