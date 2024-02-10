Köpekler istikrar istiyor, kediler illa et!

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Kuralları siz belirleyin: Köpekler belli bir disipline, rutine ihtiyaç duyar ve bu şekilde kendini daha güvende hisseder. Belirsizlikten hoşlanmazlar. Kurallar koymalı ve bunlara en önce siz bağlı kalmalısınız. Kediler için durum daha farklı. Genelde bizler onlara itaat ediyoruz. Ama istikrarlı davranınca onlar da yapmamaları gereken şeyleri öğreniyorlar.

Azarlamayın: Eve gelip kanepede, yerde bir çiş birikintisi bulunca evcil hayvanınıza bağırma isteği duyabilirsiniz. Ancak hayvan davranış uzmanları bunun bir işe yaramayacağını söylüyor.

Köpeğinizin sizi yürütmesine izin vermeyin: İyi eğitilmemiş bir köpek, yürüyüş sırasında tehlike oluşturabilir. Ani çekmeler (ya da benim köpeğimdeki gibi ani durmalar) kol, omuz, bel sakatlıklarına; ne taraftan gideceğini bilmemesi takılıp düşmenize sebep olabilir. Hayvanı robot haline getirmeye gerek yok ama temel itaat eğitimi huzurlu ve güvenli bir yürüyüş için gerekli.

İç-dış parazitleri önemseyin: Pire-kene gibi dış parazitler kedi-köpeklerde ciddi hastalıklara sebep olabiliyor. Ense damlalarını düzenli olarak uygulamak gerekiyor. Bu ilaçların bazıları iç parazitleri de önlüyor. Ama yine de mutlaka hayvanınızın tüylerinin arasını (minik siyah noktalar ya da virgüller pire göstergesidir) ve dışkısını (kımıldayan beyaz minik iplikler de iç parazit) düzenli kontrol edin.

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Mantarı atlamayın: Hayvanınızın vücudunda tüyü dökülmüş ufak bölgeler, kızarmış, tahriş olmuş alanlar varsa sebebi mantar olabilir.

Cinsine göre insana da geçebilir.

Mutlaka kısırlaştırın: Yüz binlerce kedi ve köpeğin sokakta, barınaklarda olduğu gerçeği bir yana hayvanınızın sağlığı için de kısırlaştırma gerekli. Bir kere dişilerde meme ve rahim, erkeklerde testis kanseri riskini azaltıyor. Kısırlaştırılmış erkek hayvanların evden kaçma, bölgelerini işaretleyip kötü koku yayma veya saldırgan davranma olasılıkları da daha düşük.

Mama kabını hep dolu tutmayın: Hayvanla yaşayan çoğumuzun yaptığı bir hata bu. Tabak dolu oldukça ihtiyaç duyduklarından fazlasını yiyorlar. Ve fazla kilo onlara da zarar.

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Kedinizi vejetaryen olmaya zorlamayın: Hepimiz hayat görüşümüzü, damak zevkimizi hayvanımızla paylaşmak istiyoruz. Ama kediler yüzde 100 etoburlar ve hayatta kalmak için et yemek zorundalar (Oysa köpekler gerçekten dengeli bir vejetaryen diyetle başa çıkabiliyor, tabii önce veterinerinize danışmak kaydıyla).

Egzersiz yaptırın: Tıpkı insanlar gibi evcil hayvanların da sağlıklı kalabilmeleri için hareket etmeleri gerekiyor. Aksi halde obeziteye eğilimli olurlar, bu da solunum ve eklem sorunları riskini arttırır. Köpek için doğru egzersiz, cinsine, yaşına ve sağlık durumuna bağlı ancak veterinerler her gün en az yarım saat yürümelerini öneriyor. Kediler genelde uyku ve oyun saatine kendi karar verse de bir ip ya da topla hareket isteğini arttırabilirsiniz.

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Afet planınız olsun: Özellikle bizimki gibi bir deprem ülkesinde mutlaka hayvanlarınızı da kapsayan bir kaçış planınız olmalı. Mesela bizim evde hâlâ kedi sayısı kadar taşıma kutumuz yok. Büyük hata!