Kendi partinizde DJ olacaksanız...

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Masa hazır, başlayalım

Ogün Dalka, DJ

Yılbaşı akşamı arkadaşlarınız gelmiş ve masanız da tamamsa, fonda sizi geceye hazırlayacak bir çalma listesi hazırladım. Umarım beğenirsiniz, hepimize sağlıklı ve mutlu yıllar...

‘Adieu mon pays’, Enrico Macias

‘Et si tu n’existais Pas’, Joe Dassin-Hélène Ségara

‘Hediyem’, Melis Sökmen

‘Mila’s Dream’, Parov Stelar

‘One More Cup of Coffee’, Sertab Erener

‘Angelitos Negros’, Eartha Kitt

‘Değiştim’, Nuri Harun Ateş

‘Bi’ Tık (Sunrise Version)’, Ajda Pekkan

‘Sunny’, Papik Ft. Wendy D. Lewis

‘Eclipse (Ogün Dalka remix)’, Yannis Karalis

‘Sana Bana Yeter’, Six Pack

‘İhtimal’, Kenan Doğulu

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‘Sonbahar Rüzgarları’, Jülide Özçelik

‘Ben Böyleyim’, Athena

31 Aralık gecesi karışık duygular içinde olacağız. Kocaman bir yılı uğurlamanın hüznü, yepyeni bir yılı karşılamanın sevinci… Ben tercihimi mutluluktan ve umuttan yana kullandım ve o gece bizi dans ettirecek, 2023’te dinlediğimiz hit parçalardan bir liste hazırladım.

‘Benden Bir Tane Daha Yok’, Hande Yener

Sizden bir tane daha yok. Bunu unutmayın, 2024’te değerinizi bilin. Değerbilmezlere de hatırlatın.

‘Sor’, Edis-Gülşen

İkilinin düeti sayesinde bu yıl Serdar Ortaç’tan dinlediğimiz şarkı görkemli bir şekilde dönmüştü.

‘Bundan Böyle’, Zeynep Bastık

Yeni kararlar almanın arifesinde tam bir ‘gaza getirme’ şarkısı: “Bundan böyle hüzün yok bu resimde…”

‘Numaracı’, Mabel Matiz

Türk pop müziğinin altın çağına saygı duruşunda bulunmayı da unutmayalım.

‘Bellydancing’, INJI

Kaçış yok, o göbecik az’cık da olsa atılacak. Evde darbuka da mı var dediniz!

‘Basit Numaralar’, Zerrin Özer

Zerrin Özer’i müzik listelerine döndüren şarkı. Göbek atmaya doyamayanlar zahmet edip hiç oturmasın.

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‘Houdini’, Dua Lipa

31 Aralık gecesi öncesi şarkının videosunu izleyip Dua Lipa’dan birkaç dans figürü öğrenmek hiç fena olmaz.

‘(It Goes Like) Nanana’, Peggy Gou

Ünlü DJ/prodüktör dans pistlerinin bu yılki hitlerinden birine imza atmayı başardı.

‘Again’, Roger Sanchez

2006 çıkışlı şarkı DJ/prodüktör Mahmut Orhan sayesinde bu yaz her yerdeydi. 2023’e daha güzel bir veda olamaz: ‘Pılını pırtını topla ve git’.

‘Ses’, Bedük

Gecenin sonu. Delirmek serbest!

Hepimizin hayatında yer etmiş, radyoda ya da bir gece kulübünde duyduğumuzda hep bir ağızdan eşlik ettiğimiz ve hiçbir zaman modası geçmeyecek o şarkılar...

‘Hadi Bakalım’, Sezen Aksu

‘Mecbursun’, Sertab Erener

‘Şımarık’, Tarkan

‘Aldatıldık’, Rengin

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‘Sevdik Sevdalandık’, Reyhan Karaca

‘Aya Benzer’, Mustafa Sandal

‘Yaz Yaz Yaz’, Ajda Pekkan

‘Ateşini Yolla Bana’, Hakan Peker

‘Çalkala’, Seden Gürel

‘Dert Değil’, Metin Arolat

Müziğin her türünün bu kadar erişilebilir olduğu bir zamanda ufak bir seçki farklı bir yerlere gitmemize ve yeni şeyler keşfetmemize yardımcı olabiliyor. Biraz bilindik, biraz anımsatan, biraz yavaş, biraz hızlı bir çalma listesi hazırladım.

‘Out of Touch (Avangrat Tabldot remix)’, Darly Hall-John Oates

‘Sole’, Sezer Uysal

‘You’re All Ever Need’, Sean Doron-Marc Gonen

‘Takwa’, Mert Eser-Cüneyt Çilingiroğlu

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‘Together’, Toprak Barış-Kaan Akalın-Sparrow&Barbossa

‘Clandestin’, Gianni Romano-Emanuele Esposito-Aüro-Trick Beat

‘Houdini (Adam Port mix)’, Dua Lipa

‘Vamos’, Megablast-Eribertho Cruz-Pulsinger&Irı-Raz Ohara

‘Around (Dixon re-structure)’, Nandu-Ida Corr

‘Nothing On Me’, Maz-APACHE-MAXI MERAKI-Tabia

‘Save a Prayer’, Kasango-Jordan Grace-Leo Guardo-Leo Gira-DJ Chus

‘Steps’, Seko

‘No Nginya’, Egeme-Sofiya Nzau

‘Taksim’, DJ Bey-Cafe Anatolia

‘Renegade’, Parallelle-Nicolas Massayeff-Adam Ten-Mita Gami

‘Star Nights’, Enzo Siffredi-Joezi