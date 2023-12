‘Kendi hikâyemi anlatmak, birilerine idol olabilmek istiyorum’

Haberin Devamı

Melis Fis 22 yaşında, 1,59 metre boyunda, tabiri caizse bir ‘Atom Karınca’. Sony Music etiketli ilk albümü 'Melodram’ın çıkış şarkısı ‘Gülü Sevdim, Dikeni Battı’ bir hit. 656 bin Instagram takipçisi, 753 bin YouTube abonesi var. Buna güvenip yola çıkmamış ama “Evet, sokakta birçok insan tanıyor olabilir ancak senin onları konserine gelmeleri için ikna etmen tamamen süreç. Bir konser verirsin, başta 15 kişi gelir, arkadaşına der ve kulaktan kulağa yayılmaya başlar” diyor.

◊ 22 yaşında hızlı başlayan bir kariyer... İlk albümünüz çıktı. Neler hissediyorsunuz?

Hep çok üretken biri oldum. Belki yüzlerce şarkım vardır. Herkes soruyordu “Albüm ne zaman” diye. Her şeyin de doğru zamanda olduğuna inanırım. En doğru zaman için biraz şarkıların birikmesi, daha iyi şarkılar yazmam, kendimi daha iyi tanımam gerekiyordu. Çok heyecanlıyım çünkü her sanatçının hayalidir bir albüm yapmak.

◊ Sizi bir sosyal medya içerik üreticisi olarak tanıdık; müzik yapmaya iten neydi?

Ailem müzisyen ve ben o yüzden müzik dolu bir evde büyüdüm. Kendimi bildim bileli solfej, dans, piyano dersleri aldım. Sosyal medyaya tamamen keyfine başladım. Şarkılarım olsun, konserler vereyim istiyordum ama sosyal medya biraz bunun aracı oldu.

◊ ‘Melodram’ın nasıl bir konsepti var?

Albüm fikri ilk çıktığında ‘Tek bir müzik türünde kalmam lazım’ diye düşünmüştüm. Ama sonra bakınca ben her şeyi deneyimlemek ve kendini geliştirmek isteyen biriyim. O yüzden ‘Tek bir türde kalmak zorunda değilim; birçok farklı karakter var içimde, hepsini gösterebilirim’ dedim. Albümde pop, rock, rap, Latin, slow şarkılarımız var. Albüm kapağı ve içeriği birçok farklı Melis’i gösteriyor.

‘PROJE ÇOCUK DİYEBİLİRİZ’





◊ Albümün adı neden ‘Melodram’?

Albüm ismi için teatral kelimelere bakıyor ve farklı farklı şeyler hissettirsin istiyordum. Tiyatroyu çok severim. Melodramın, hüzünlü ve duygusal oyun, trajik oyun gibi bir anlamı var tiyatroda. Aynı zamanda bana çok sık ‘Melo’ da derler. Biraz böyle ‘Melo’nun dramı’ gibi… Şarkılar çok hüzünlü olmasa da aslında sözlere baktığın zaman anlattıklarım hep dramatik şeyler. O yüzden hem teatral anlamı hem içinde Melo geçtiği için ‘Melodram’.

◊ Melo adıyla çıkmayı düşünmediniz mi?

Hayır, hiç! Çünkü babam ben doğmadan önce “Bu kız ileride meşhur olur” diye soyadımızla uyumlu bir isim düşünmüş ve Melis Fis olmuş. Zaten bu kadar proje bir ismin üstüne başka bir şey yapmadım.

◊ Yani aslında sizi bir ‘proje çocuk’ olarak mı yetiştirmişler?

Proje çocuk diyebiliriz. Küçüklükten beri her anım kayıtta. Evde çok kaset var ve ilk yürüme anımdan bayramlara her şey çekilmiş… Belgesel yapmak istesem yapabilirim.

◊ Babanızla ilişkiniz nasıl?

Babam aslında menajerim; aynı zamanda bu yolculukta bana en çok destek olanlardan biri. Her zaman yanımda oldu, her zaman beni daha iyi yerlere getirmeye çalıştı. En ufak işbirliklerine kadar her şeyimle şu an o ilgileniyor. O yüzden çok mutluyum, zor bulunan bir şey bu. Tabii ki zor yanları da oluyor.

◊ Nasıl zor yanlar?

Eyvah, babam okuyup bana kızacak (gülüyor)! Menajerinle kavga edebilirsin. Bu çok normal bir şey ama ben menajerimle kavga ettiğim zaman babamla da kavga etmiş oluyorum. Bunun dinamiğini oturtmak başta zordu. Çünkü ben aslında menajerime kızıyorum ama babama da kızmış oluyorum ve kendimi ona ‘trip atarken’ buluyorum. Ama o dinamiği yakaladık, şu anda iyiyiz.

◊ Başarı sizin için nedir?

Her yılın başında kendime bir hedef listesi koyarım ve onlara ulaşabildiysem o yıl bugün için başarıdır. Mesela bu yılın başında 1 milyon aylık dinleyici yazmışım ve şu an ulaşmak üzereyim. Muhtemelen albümden sonra 1 milyonu görmüş olacağız (Söyleşi yayına hazırlanırken 1.1 milyonu geçti) bu benim için bir başarıdır. Bir şarkının 50 milyon dinlenmesi de bir başarıdır ya da bir stadyum konseri vermek de bir başarıdır. Ama en özünde kendime koyduğum hedeflere ulaşmak diyebilirim. İnsanlara kendi hikâyemi anlatmak istiyorum, birilerine idol olabilmek istiyorum ya da birilerini müziğe, sanata teşvik etmek istiyorum. Benim için başarı, birilerine ilham olabildiğimi görmek...

‘HAYATIM SANAT’

◊ Bütün hayatım müzik ve sanat eğitimi almakla geçti. Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nde resim okudum. Aynı zamanda Müjdat Gezen’de tiyatro eğitimi aldım. Sonra Nişantaşı Üniversitesi’nde şan eğitimi aldım. Bir de London College of Music sınavlarına girdim. Her yıl sınavlarına giriyorsun, belirli bir puan üzerinden sana sertifika veriyorlar.

◊ Hip-hop dans yapıyorum, fitness’a gidiyorum. Arkadaşlarımla, ailemle zaman geçirmeyi seviyorum. Kardeşim var 2 yaşında, köpeğim var. Onunla zaman geçiriyorum. Yaklaşık 8 yıldır sosyal medyada içerik üretiyorum. Kendi senaryolarımı yazıp komik, mizahi içerikler yayımlıyorum.

‘KADIN SERDAR ORTAÇ’

◊ ‘Kara Kedi’nin aranjörü Tarık İster, aynı zamanda Serdar Ortaç’ın da aranjörü. Tarık’la Serdar Abi’nin yayınına katıldık. “İnanılmaz söylüyorsun, çok ilginç bir sesin var. Sanki fısıldıyor gibi söylüyorsun” dedi. Hatta ‘Gülü Sevdim, Dikeni Battı’yı dinlettim o gün ve “Kadın Serdar” dedi bana (gülüyor). Biraz da onun ilhamıyla onun gibi bir şarkı yazmak istemiştim.

◊ 10 yaşımda ailemle tatile gitmiştik. Serdar Ortaç sahnedeydi ve ilk kez ‘Kara Kedi’yi orada dinledim. Demek ki 10 yaşında nasıl gönderdiysem evrene mesajımı, 11 yıl sonra beni arayıp “Serdar Ortaç derleme albümünde olmak ister misin” diye sordular.