İkinci bir doktor görüşü için kilometrelerce gitmeye gerek yok

Psikiyatr İlker Küçükparlak, 18 ayrı branştan 106 doktoru Steto adlı internet sitesinde bir araya getirdi. Uzmanlığına göre doktorunuzu seçip çevrimiçi bir görüşmeyle aklınızdaki soruları sorabilmek lüks değil, yeni dünya düzeninin önemli hizmetlerinden biri.

Pandemi sırasında doktoruyla telefonla konuşanların sayısı arttı. Ama siz hazırlıklara çok daha önce başlamışsınız...

Muayenehanemi açtığımdan itibaren e-postayla “Kimler online terapi yapıyor? Siz yapıyor musunuz?” diye sorular geldikçe bunun ne kadar önemli olduğunu anladım. Telesağlık uygulamasını yapan hekimler, bir internet sitesinde bir arada dursa ve insanlar ihtiyaç duydukları hekimle görüşebilse hekimlerin de hastaların da hayatı kolaylaşabilir diye düşündüm. İşe, Amerikan Teletıp Birliği’nin eğitimlerini tamamlamakla başladım.

Onkoloji gibi branşlarda teletıp uygulanıyor mu?

Teleonkoloji uygulamalarının hastanın sağ kalım süresini arttırabileceğini gösteren çalışmalar var.

Teletıp, standart medikal modele alternatif mi?

Değil. Dünya Sağlık Örgütü de “Teletıbbı, standart medikal modelin yanında destekleyici bir model olarak kullanın” diyor. Teletıp hastanın kendini güvende hissetmesine yardımcı oluyor. Bir hastanın doktoru ameliyat olmasını öneriyor ama “Ameliyat olmadan da olabilir mi” diye sormak için yüzlerce kilometrelerce yol kat edip başka bir doktora gidiyor. İkinci görüş için buna gerek olmayabilir, bazen laboratuvar bulgularına bakmak yeter.

Hekime derdini anlatmakta zorlananlar olabiliyor. Çevrimiçi görüşme bu açıdan avantajlı mı?

Hastanın konuşma süresi, muayenehanedeki görüşmeye göre daha uzun oluyor çünkü daha eşitlikçi bir ortam var ve kendini daha rahat ifade edebiliyor. Ama sadece görüntü ve sesle “Muayene yaptım” demek kolay değil. O nedenle online tıbbi danışmanlık olarak tanımlıyoruz. ‘Bu hastalık nedir, ameliyatı var mı, ilaç mı kullanacağım’ gibi sorular soruluyor.

En çok hangi branşa rağbet gösterilir?

Psikiyatri çünkü tahlil gerektirmez. Pediatri de yoğun olur çünkü çocuk kendini ifade edemediği için ebeveynin acil durumu ayırt etmesi kolay olmuyor. Nörolojide yatağa bağımlı hastaların başkaca problemleri olabiliyor. Böyle bir hastayı sedyeyle hastaneye götürmek büyük bir eziyet.

Pandemide bir süre doktora gidilmedi. Sonucunda ne tür sorunlar çıkabilir?

İngiltere’de pandemi sonrası ‘psikiyatrik tsunami’ bekleniyor. Pek çok kişi hastaneye gitmekten çekindi, tedavileri aksadı. Yine İngiltere’de konulan kanser tanıları mayıs ayında, önceki yılın mayıs ayının yüzde 25’ine düşmüş. Halbuki tıbbi danışmanlık modeli yerleşmiş olsa hastalar duruma göre hastaneye yönlendirilebilirdi...

Psikiyatr Küçükparlak’ın kurduğu sistemde sadece muayenehane sahibi hekimler var. Görüşme de ödeme de internet sitesi üzerinden gerçekleşiyor. Süre ve fiyatı doktor kendi belirliyor.