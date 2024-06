Hayallerimiz gerçek olsun

Haberin Devamı

Bir ay sürecek Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takımımız ilk maçına 18 Haziran Salı günü çıkacak, Gürcistan ile mücadele verecek. İkinci maçımız 22 Haziran’da Portekiz ile... 26 Haziran’daki Çekya mücadelesiyle de grup aşamasını tamamlayacağız. Turnuva hakkında görüşlerine başvurduğumuz otoriteler Almanya’nın ev sahipliğine vurgu yapıyor. Hürriyet Spor Servisi Müdürü Mehmet Arslan “Toplam 2,7 milyon bilet için 20 milyondan fazla talep var ve bunun yarısından çoğu Almanya’dan” diyor. Yazarımız Uğur Vardan ise bir önceki şampiyonayı hatırlatarak “Bakü’de Galler ve İsviçre’ye yenilmiştik” diyor.

‘Millilerimizin gençliğine ve enerjisine güvenelim’

◊ Çok iyi bir grupta olduğumuzu düşünüyorum. Portekiz’i saymazsak -ki bana göre turnuvanın favorisi onlar- gruptan çıkabileceğimiz kanaatindeyim. Ancak İtalya oynadığımız son hazırlık karşılaşması kafamda bazı soru işaretleri yaratmadı değil. Oyun olarak hem fiziksel anlamda hem sistem anlamında son derece iyiydik. Üretkenlik konusunda aynı şeyleri söylemem pek mümkün değil. Duran toplar ve geçiş hücumları dışında set oyununda henüz varlık gösterebilmiş değiliz. Ve yine son İtalya maçının 11 seçimi son derece ilginç geldi bana. Bu takımda Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu gibi isimler mutlaka olmalı. Yine forvette Barış Alper tercihi büyük bir soru işareti. Tüm bu saydıklarım bende birer soru işareti ama turnuvalar her zaman farklıdır. Maç maç düşünürsek ve eldeki jenerasyonu iyi değerlendirebilirsek bir çeyrek final neden olmasın? (Mehmet Arslan)

◊ Yarı finale yükselen bir mili takım bence başarılıdır. Sonrası zaten takımımızın o an içinde bulunduğu havayla ve oyuncuların performansıyla ilgili. Ama ben yarı finale kadar çıkabileceklerini düşünüyorum. (Tayfun Bayındır)

◊ EURO 2024’e katılan 24 takımın kadro değerleri, top 5 ligdeki oyuncuları incelendiğinde Türkiye’nin turnuvanın 9’uncu ya da 10’uncu güçlü ekibi olduğu bilimsel bir gerçek. Ben de Türkiye A Milli Takımımızın doğal pozisyonunun çeyrek final olduğunu düşünüyorum. Tabii ki eşleşmelerde şanslı olursak daha yukarısını da hedefleyebiliriz. (Uğur Meleke)

◊ Türkiye her zamanki gibi “Her şeyi yapabilir, aynı zamanda erkenden elenip dönebilir” kimliğini üzerinde taşıyor. Ama öte yandan turnuvanın, gruplar aşamasında bir hayli imkânlar sunan bir formatı var; ilk ikide yer alanların dışında en iyi dört üçüncü de ikinci tura yükselecek. Yani bir galibiyet bile yetebilir yola devam etmek için. Sonraki aşamalarda da gelecek rakip önemli. Ben bizimkilerin gençliğine ve enerjisine güveniyorum. Kenan Yıldız, Barış Alper, Arda Güler, Semih Kılıçsoy önemli değerler ve bu turnuva onların daha da parlaması açısından bulunmaz bir fırsat. (Uğur Vardan) Fransa teknik direktörü Didier Deschamps (solda) ve Kylian Mbappé



Olağan favoriler ve sürpriz yapabilecek takımlar

◊ Favorisinin az, sürprizlerinin bol olacağı bir turnuva bekliyorum. Niye bunu söyledim çünkü pek çok ülke bizim gibi geçiş döneminde. Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkeler yeni bir arayış içindeler. Belçika ve Hırvatistan gibi ülkelerse parlak jenerasyonlarına veda edecekler. Fransa ve Portekiz hem oyun hem kadro kalitesi olarak şampiyonluğun en iddialı iki takımı durumunda. Yine de milli takımımız için turnuvanın X faktörü olacak diyebilirim... (Mehmet Arslan)

◊ İddialı olarak gördüğüm dört takım var: İngiltere, Fransa, Almanya ve Belçika. İngiltere ve Fransa’nın çok iyi bir kadrosu var. Almanya ise bir turnuva takımı ve ev sahibi. Son dönemde toparlandığı için Belçika’nın da sürpriz takım olarak öne çıkabileceğini düşünüyorum. (Tayfun Bayındır)

◊ Son Dünya Kupası’nın finalisti Fransa Avrupa’nın en üst seviyeye çıkan takımıydı. Yine en iyi kadroya onlar sahip. Bir önceki Avrupa Şampiyonası’nda kupayı penaltılarla kaybeden İngiltere’nin de çok iyi bir jenerasyonu var.

Bence bu iki takım turnuvanın doğal favorileri. Sürpriz yapabilecek takımsa Arnavutluk olabilir. Çok zor bir grupta olmasına rağmen birkaç sonuçla uluslararası kamuoyunu konuşturabilirler. (Uğur Meleke)

◊ Fransa, İspanya, belli ölçüde ev sahibi sıfatıyla Almanya

ve “Bu sefer olur mu” beklentisi içindeki İngiltere olağan favoriler. Portekiz, Belçika ve Hollanda da ‘başaltı takımlar’ listesinden ön plana çıkabilir. (Uğur Vardan)

Arda Güler de yıldız adayları arasında

◊ En başta şunu söylemeliyim; bu turnuvada Real Madrid’de kendini kabullendirmiş ve elde ettiği kupalarla rahatlamış bir Arda Güler izlemek istiyorum. İspanya’dan Lamine Yamal, Fransa’dan Warren Zaire-Emery ve elbette İngilizlerin çok şeyler beklediği Jude Bellingham bu turnuvada dikkatle izlenmesi gereken oyuncular olacak. (Mehmet Arslan)

◊ Genç yetenek olarak ilk aklıma gelen elbette bizim Arda Gülerimiz... Öncelikle onu dikkatlice izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Takımımızın iyi performansı Arda’ya bağlı. Kylian Mbappé dikkatle izlenmeli. Bence uluslararası alanda yeterli patlamayı henüz yapamadı. Çok öne çıkacaktır. (Tayfun Bayındır)

◊ Birçok genç yıldız ön plana çıktı bu sezon. Florian Wirtz Alman ligine damga vurdu, pekâlâ Avrupa Şampiyonası’na da damga vurabilir. Xavi Simons büyük bir aşama kaydeden Hollandalı ofansif orta saha oyuncusu. O da bir başka yıldız adayı. 2006 doğumlu Fransız Warren Zaire-Emery küçük yaşta olmasına rağmen direkt 11’de başlayabilir. Arda Gülerde Real Madrid’de sezonu çok iyi tamamladı. Kısa süreye 6 gol sığdırdı. O da direkt oynayabilir ve etki bırakabilir. (Uğur Meleke)

◊ Florian Wirtz (Almanya), Lamine Yamal (İspanya), Phill Foden (İngiltere), Jude Bellingham (İngiltere), Xavi Simons (Hollanda), Benjamin Sesko (Slovenya), Kenan Yıldız (Türkiye) ve Arda Güler (Türkiye) bence ışıldaması muhtemel isimler.

Bu arada Kylian Mbappé bu isimlerin yanında genç sayılmaz (!) ama turnuvaya onun damgasını vuracağı kesin. (Uğur Vardan)

KATKIDA BULUNANLAR

◊ Hürriyet Spor Servisi Müdürü Mehmet Arslan

◊ Milliyet Spor Servisi Müdürü Tayfun Bayındır

◊ Hürriyet yazarı Uğur Meleke

◊ Hürriyet yazarı Uğur Vardan