‘Futbolu çok seviyorduk, sevmeseydik bu cefayı çekmezdik’

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Kadın futbolu ülkemizde yeni değil ama iki büyük kulübün daha şube açmasıyla sükse yaptı diyebiliriz. Galatasaray ve Fenerbahçe 2021’de kadın futbol takımını kurdu. Beşiktaş ise daha erkenciydi, 2014’te kurdular. Milli takımın UEFA Uluslar B Ligi’ne yükselmesini de sporcularımız büyük kulüplerin kadın futbolu şubeleri kurmasına bağlıyor. Galatasaray’ın defans oyuncusu Berna Yeniçeri, forveti Benan Altıntaş ve Beşiktaş’ın file bekçisi Ezgi Çağlar ile buluştuk. Fenerbahçeliler lütfen kızmasın. Onların da burada olması için uğraştım ancak katılmayacaklarını dile getirdiler.

◊ Futbola nasıl başladınız?

Benan Altıntaş: Abim sürekli dışarıda arkadaşlarıyla oynarken “Beni de götür, ben de oynayacağım” diyormuşum. 5 yaşında falandım.

Ezgi Çağlar: İzmir’in sokaklarında başladım. Erkek kardeşimle oynardık. Ortaokulda okul takımına seçildim. Lisede dünya şampiyonasına gittik. Türkiye’yi temsil ettik ve üçüncü olduk. Sonra da milli takıma seçildim.

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Berna Yeniçeri: 7 yaşında başladım. İlk lisansım 9 yaşında çıktı.

◊ Aileniz “Topçu mu olacaksın” dedi mi?

Ezgi Çağlar: Babam “Üniversiteyi kazanırsan transfer olursun” dedi. Üniversiteyi kazanıp transfer oldum.

Benan Altıntaş: Ablam da spor yapıyordu ve destekçim oldu. Şu an Gazi Üniversitesi’nde antrenörlük okuyorum. Analiz antrenörü olmak isterim ama şu an dondurdum.

Berna Yeniçeri: Ailem karşı çıkmadı. Antrenmandan geç geliyordum ya da yaralar oluyordu, “Bırak, gitme” diyorlardı bazen. Ama en büyük destekçim hep ailem oldu. 18 yaşına kadar Ereğli’deydim. Ailemden uzak ilk tecrübemi İzmir’e transfer olduğumda yaşadım.

◊ Güzel ve seksisiniz, profesyonel futbol oynuyorsunuz. Futbol erkeklerin ilgilendiği bir alan. Rahatsız edici mesajlar alıyor musunuz?

Berna Yeniçeri: Kötü anlamda almadım. Sadece çok kötü küfürler yediğim oldu. Beşiktaş’ta oynuyordum ve Galatasaray’a transfer olunca Beşiktaş taraftarının bazılarından kötü yorumlar aldım. Biz profesyoneliz ve zaten belirli sayıda kulüp var.

Ezgi Çağlar: Sosyal medyada maç ve antrenman dışında paylaşım yapınca sanıyorlar ki işimize odaklanmıyoruz. Boş günlerimde fotoğraf atıyorum, “Az gezin” diyorlar.

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◊ Cinsiyetçilik yapanlar oluyor mu? “Kadın futbol oynamaz” diyenler...

Berna Yeniçeri: İnanmayanlar oldu. İşin içine büyük kulüpler girince bu algı yok oldu. Kanıtlama ihtiyacımız yok artık.

Benan Altıntaş: Çok fazla soruya maruz kalıyorum. “Saha ölçüleri ne, kale ölçüleri aynı mı? 90 dakika mı, 11’e 11’e mi oynuyorsunuz?” Açıklamak beni sinirlendiriyordu. Erkekler nasıl oynuyorsa öyle oynuyoruz. Zaman geçtikçe bunlar azaldı. “Kaçıncısınız, takip edelim” diyorlar. Bazen sokakta yürürken çeviriyorlar.

◊ Antrenmanlar açısından bir fark var mı?

Berna Yeniçeri: Her şey aynı. Tek fark fiziksel güç.

Ezgi Çağlar: Şanlıurfa’da öğretmenlik yaptığım dönemde erkeklerle antrenmana çıkıyordum. İlk temastan çekiniyorlar, sonra anlıyorlar.

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Benan Altıntaş: Erkekler maç yapmayı teklif ediyor ama kabul etmem. Sakatlık yaşamak istemem, kariyerime zarar.

‘ERKEKLER BAŞ EDEMEZ’

◊ Son zamanlarda büyük sponsorlar geldi, milli takım da iyi gidiyor. Sizce yeteri kadar değer verilmeye başladı mı artık kadın futboluna?

Berna Yeniçeri: Hayır. Sadece milli takım değil, kulüp bazında da taraftar sayısı eşit değil. Yaklaşık dört yıldır çok geliştik. Başarı oldukça sponsor geliyor, ilgi artıyor. Başarıyı getirmek için çok çalışıyoruz. Bir erkek sporcu bunlarla baş edemez. Onları özel araçlar alıyor, tesise getiriyor. Tesisler harika. Daha konforlular. Ben sabah okula gidiyorum. Milyon dolarlar kazanmıyoruz. Bir geçim kaynağımız daha olmalı. Onların önüne sunuluyor ama biz eve gelip antrenman kıyafetlerini hazırlıyoruz. Bu imkânlarla bir şeyleri başarmamız takdire şayan bence.

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‘FORMALARI EMANET EDECEĞİMİZ BİRİLERİNİN YETİŞMESİ LAZIM’

◊ Kadın voleybolu ülkemizde inanılmaz bir seviyeye geldi. Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olduk. Futbolda da o seviyelere gelir miyiz?

Berna Yeniçeri: Altyapıya önem verilirse neden olmasın? Kadınların bu kadar büyük başarı elde etmesi, “Biz voleybol ülkesiyiz” dedirtmeleri müthiş bir şey. Biz çok milli takım maçı oynadık, çok ülke gezdik. Onların sisteminde belirli yaşa kadar kadın-erkek aynı sahada futbol oynuyor. Bizde öyle değil.

◊ Milli takımın daha çok ilerlemesi için ne yapılmalı?

Ezgi Çağlar: Formaları emanet edeceğimiz birilerinin yetişmesi lazım. Neden bir takımda 20 oyuncunun 10’u yabancı olsun? Ayrıca bir sporcuyu giydiği forma motive ediyor. Bizim aksesuarımız kramponumuz, eldivenimiz, formamız.

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◊ Genç kızlara tavsiyeniz ne olur?

Berna Yeniçeri: Biz onlar için çok güzel bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz. Sadece olmak istedikleri yere odaklansınlar ve çalışsınlar. Kulüp başkanlarına, federasyona teşekkürler. Bizim buralara gelmemizde çok emekleri var. Krampon parası yoktu. Bir forma giyerdik 5 beden büyük, kıvırırdık. Şimdi sponsorlar geliyor, bu raddeye geleceğine inanamazdım. Futbolu çok seviyorduk, sevmeseydik bu cefayı çekmezdik.

Ezgi Çağlar: Engellerden korkmasınlar, biz onlar sayesinde kıymetini anladık. Üç büyükler forması bir gün onlara verildiğinde değerini anlayacaklar.