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Futbolda heyecan dorukta. 38 haftalık, 380 maçlık 2023-2024 Trendyol Süper Ligi’nde perde yakında kapanıyor. Gözler bu akşam saat 19.00’da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına kilitlendi. Biz de derbi öncesi sporun nabzını tutan isimlerin sezon hakkındaki yorumlarını aldık: Şampiyon bugün belli olur mu, yılın en iyi performanslı takımı hangisiydi, parlayan yıldızlar kimlerdi...

‘BARIŞ ALPER YILMAZ’IN PERFORMANSI ARTTI’

Mehmet Arslan, Hürriyet Spor Müdürü

◊ Bu sezon en iyi performans Galatasaray’ındı. Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay gibi bireysel performansları en çok artan oyuncular da Galatasaray’daydı. Temel faktör de Okan Buruk’un teknik adam becerisiydi.

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◊ Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe’de saygı duyulacak bir sezon geçirdi. Fakat Fenerbahçe hayal kırıklığı oldu. Çok yeterli bir kadro, yönetim hataları nedeniyle şampiyonluktan oldu.

◊ İki takımlı bir lige doğru gidiyoruz. Temennim bunun gerçekleşmemesi. Beşiktaş ve Trabzon çok geride kaldı. O açığı mutlaka kapatmalılar.

‘EN ETKİLEYİCİ OYUNCU MAURO ICARDİ’

Tayfun Bayındır, Milliyet Spor Müdürü

◊ Futbol bir sonuç oyunu. Türkiye’de tek bir başarı var, o da şampiyon olmak. Bu açıdan bakarsak yılın en iyi performansını şampiyonluğa daha yakın olan Galatasaray sergiledi.

◊ Saha içindeki/dışındaki pozitif duruşuyla ve şampiyonluğa direkt katkısıyla yılın en etkileyici oyuncusu tartışmasız Mauro Icardi’ydi. En başarılı taktikleri uygulayan teknik direktörse Okan Buruk’tu.

◊ Gelişme gösteren oyuncu sayısı fazla ama öne çıkan isim Barış Alper Yılmaz.

◊ En büyük hayal kırıklığı Beşiktaş’tı. Bir sezonda altı hoca değiştirip ligde hiçbir varlık gösteremedi.

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‘DAHA FAZLA AYIBIMIZ VARDI’

Uğur Vardan, Hürriyet yazarı

◊ 18 takımın izlemekten öteye bir şey yapamadığı, sadece Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sürüklediği bir maratona şahit olduk. İpi bu ikiliden biri göğüsleyecek ama şurası bir gerçek; İstanbul’un iki büyüğü de inanılmaz istatistiklere ulaştılar ve bu sezonki performanslarıyla çoktan tarihe geçtiler. Bütün bu sıradışı sonuçlara rağmen yarışı kaybedene yazık olacak çünkü uzun süredir sadece kazanmaya yönelik bir oyun kültürüne sahibiz. Şampiyonun dışındakilere değer vermiyoruz, bu bizim ayıbımız; ki bu sezon daha da fazla ayıbımız vardı: Hakem tokatlayan kulüp başkanı, sahadan takımını çeken bir başka başkan, sahaya inip rakip futbolculara saldıran taraftarlar, ‘Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı’nda yaşanan süper kupa krizi, sorunları bir türlü çözemeyen federasyon derken futbolun bu sezonki akışı sürekli sahanın dışına taştı.

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‘FRED FARK YARATAN İSİMDİ’

Banu Yelkovan, Hürriyet spor yazarı

◊ İlhan Palut, Fatih Tekke, Sami Uğurlu, Markus Gisdol gibi teknik adamların performansı iyiydi ancak en iyi performansı gösteren, bana kalırsa Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tu. Oyuna müdahaleleriyle her zaman maçın akışını değiştirdi.

◊ Gençlerde Corendon Alanyasporlu Oğuz Aydın, Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy, VavaCars Fatih Karagümrüklü Levent Mercan ve Can Keleş öne çıkan isimlerdi. Fakat tek bir isim seçmem gerekirse Barış Alper Yılmaz diyorum.

◊ En iyi transfer Fred oldu. Bu sene Fenerbahçe’nin orta sahasını toparladı ve fark yarattı. Sakatlandığı dönemde Fenerbahçe bunun etkisini gördü.

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◊ Yeni sezonda Süper Lig’e yeni gelen Eyüpspor ve Göztepe’nin ne yapacağını merak ediyorum.

‘BEŞİKTAŞ’TAKİ GÜZEL GELİŞME: SEMİH KILIÇSOY’

Erbatur Ergenekon, spor programcısı

◊ Sezonun oyuncusu Barış Alper Yılmaz. Hem fiziksel hem mental olarak üst seviyeye çıktı.

◊ Beşiktaş adına tek güzel gelişme Semih Kılıçsoy’du. Futbolumuzun artık yerli bir Sergio Agüero’su var. Milli takım formasıyla Avrupa şampiyonasında fark yaratacak.

◊ Gelecek sezon Galatasaray ve Fenerbahçe yine üst seviyede olacak. Beşiktaş ve Trabzonspor da yarışta olur.

◊ En iyi transferleri Fred (FB), Rey Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Hakim Ziyech (GS) ve Paul Onuachu (TS) olarak not düşebilirim. Fred ve Ziyech zaten bu ligin kalitesinin çok üstünde olduklarını kanıtladılar.

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‘TAKIM OLGUSUNU SAHAYA DAHA İYİ YANSITTI’

Ceyla Büyükuzun, spor programcısı

◊ Galatasaray ve Fenerbahçe kadro kalitesiyle sezonun hemen başında diğer takımların önüne geçti. Fakat Galatasaray takım olgusunu sahaya daha iyi yansıtttığı için ligi de önde bitirecek gibi görünüyor.

◊ Bu sezonun önde gelen oyuncularından biri Barış Alper Yılmaz oldu. Yakaladığı yükseliş, takımın yıldızı haline gelmesi, görev verildiği her yerde en iyi performansı ortaya koymasıyla unutulmaz bir sezon geçirdi.