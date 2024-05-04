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Foşur foşur bir temizlik yapalım mı?

Güncelleme Tarihi:

#Cem Özkök#Zeynep Nazlı Yıldırım#Temizlik
Foşur foşur bir temizlik yapalım mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

Artık evimize de bahar gelmeli. Şöyle dip köşe temizlemeli, mis gibi kokutmalı her yerini. Ama nasıl? Temizlik videolarıyla tanıdığımız Cem Özkök, büyük temizlik için sırlarını bizimle paylaştı.

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Başlamadan önce bu adımları takip edin

Erken kalkın: Erken uyanmak gününüzü daha uzun bir şekilde değerlendirmenizi ve işlerinizi planlamanızı sağlar. Erken kalkmak işin sırrı.

Malzemeler tam olmalı: Bahar temizliğine başlamadan önce ihtiyacınız olan tüm malzemeler
iyi bir temizlik için hazır ve eksiksiz olmalı.
Bu işleri daha kolay ve verimli hale getirir.

Temizliği planlayın: Bahar temizliğini planlarken belirli bir sırayı takip etmek önemli. İlk olarak evin tüm camlarını silin, balkonu temizleyin. Ardından sıra koltuklara gelsin. Evdeki toz ve kiri temizlemek için süpürün ve tozları alın. En son yerleri silin. Toz alırken beyaz sirke ve su karışımı yapın. Bu yöntem her yeri parıl parıl parlatıyor. En çok Mutfak tezgâhının altı, aspiratör içi ve duşakabin ihmal edilir, siz yapmayın. Bu bölgelere ekstra dikkat edin.

Foşur foşur bir temizlik yapalım mı

Doğru ekipman önemli

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Temizlik işlerini kolaylaştırmak ve etkili sonuçlar elde etmek için uygun malzemeleri kullanmak önemli:.

Cam ve pencere: En önemli malzemeler köpüklü sünger, çekçek ve buhar makinesi. Bulaşık deterjanı veya bebek şampuanı gibi günlük kullanım ürünleriyle camları köpürtmek, iz bırakmadan temizlenmelerini sağlar. Bunlar sayesinde işler çok daha kolay ve hızlı halledilebiliyor.

Halı ve koltuk: Döner başlıklı fırçalar lekeleri temizlemede çok işe yarar. Önce lekeli bölgeleri makinenin döner başlıklı fırçasıyla, arapsabunu kullanarak köpürtün. Ardından halı yıkama makinesiyle tüm kiri çekin.

Banyo, mutfak ihmale gelmez

Büyük temizliklerde mutfağı kesinlikle buhar makinesiyle temizliyorum. Lekeler için iyi oluyor. Her yeri beyaz sirke ve arapsabunu karışımıyla köpükleyip silin. Lavaboya karbonat dökün, üzerine sirke ekleyip limonla iyice sürterek ovun. En son kaynar suyu boşaltın. Hem tıkanıklık varsa açılır hem de beyazlar.

Banyoyu da foşur foşur yıkamayı seviyorum. Haftada bir kere yapıyorum. Tuvaleti ve lavaboyu her gün ovarım. Temizlikten sonra tüm giderlere lavanta yağı damlatıp üzerine su dökün, her yer mis gibi kokar.

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#Cem Özkök#Zeynep Nazlı Yıldırım#Temizlik

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