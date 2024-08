‘Erik Dalı’nın birleştirici bir gücü var’

Haberin Devamı

Paris 2024 Olimpiyatları hareketli başladı. Filenin Sultanları ilk maçında Hollanda’yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi. Ardından Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiler. Gözler bugün 10.00’da gerçekleşecek İtalya karşılaşmasında. Eypio ve Asena da voleybol takımımızın çok sevdiği ‘Erik Dalı’ şarkısını yeniden yorumladı. Yeni galibiyetlerde şarkının bu yeni versiyonuyla coşmak için sabırsızlanıyoruz... Şarkının hikâyesini ikiliden dinledik.

◊ ‘Erik Dalı’ şarkısını yeniden yorumlamaya nasıl karar verdiniz?

Eypio: ‘Naim’ filmi için yaptığımız film müziği voleybol takımımız tarafından sahiplenildikten sonra onur ve gurur duyduk. Bizler de ayrıca bir şarkı yaparak onlara destek olmak istedik. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımımızın galibiyet kutlamalarının çoğu ‘Erik Dalı’ parçasıyla olduğu için bizler de bu şarkının bir versiyonunu Paris Olimpiyatları kapsamında yeniden yapma kararı aldık.

◊ Nasıl bir araya geldiniz?

Asena: Önceden küçük bir tanışıklığımız vardı zaten. Bu proje için Eypio’dan doğru bir isim olamazdı, bahsettiğimizde o da çok heyecanlandı zaten. Sonrası çok hızlı gelişti. Birlikte söz yazmak, kolektif bir iş çıkarmak beni geliştiren şeyler oldu kesinlikle.

BİR KORELİ, BİR İNGİLİZ, BİR TÜRK

◊ Filenin Sultanları’na özel bir şarkı hazırlamak size nasıl hissettirdi?

Asena: İnanılmaz gurur verici. İlk demoyu duyduğumda yolda yürüyordum, kendimi onlarla birlikte söylerken hayal ettiğimi hatırlıyorum. Sadece düşününce bile müthiş heyecanlanmıştım. Zaten bizi durmadan gururlandırıyorlar, umarız Paris dönüşü hep birlikte söyleme fırsatımız olur.

◊ ‘Erik Dalı’ şarkısının sizin için farklı bir yeri var mıydı?

Asena: Hiç farkında değildim aslında ama vardı sanırım. Düğünlerde falan oynamayı aşırı seven bir insan değilim ama ‘Erik Dalı’nı duyunca kalkarım hemen. Ezbere de bilirim. Gerçekten birleştirici bir gücü olduğuna inanıyorum ‘Erik Dalı’nın. Hatta fıkra gibi, çok yakın bir arkadaşımın düğününde bir Koreli, bir İngiliz ve bir Türk’ün bir arada ‘Erik Dalı’ oynadığına şahit olmuşluğum var (gülüyor).

◊ Daha önce halk müziği türünde şarkılar söylemiş miydiniz, ilginiz var mıydı?

Asena: Çok iç içe olduğum bir tür değil açıkçası ama bence ‘Erik Dalı’nı farklı yapan da bu oldu zaten. Ben daha çok R&B, soul gibi yabancı müzik ağırlıklı türler dinleyen, sık sık İngilizce sözler yazan biriyim. ‘Erik Dalı’ da buna çok kontrast kalıyor tabii. Benim yaklaşımımla tekrar ele alınınca da bambaşka bir şey

çıktı ortaya hem yorumlama hem de söz-müzik açısından.

◊ Şarkının iki dilde de yayınlanması fikri nasıl ortaya çıktı?

Asena: “‘Erik Dalı’ İngilizce olsa nasıl olurdu” sorusu hep vardı bende zaten. Aslında şöyle; Türkçe şarkıların İngilizce versiyonlarını yapmak biraz hobi hatta ‘challenge’ (meydan okuma) gibiydi hep benim için. Bir şarkının bir yeri takılır aklıma, “Bu İngilizce olsaydı nasıl olurdu acaba” deyip yazmaya başlarım hemen. ‘Erik Dalı’ için de bunu düşünüyordum. Sonra baktık kızlarla da bütünleşti şarkı, e kızları da tüm dünya tanıyor artık... Dedik ki; “İngilizce yapma zamanı geldi!” İngilizce-Türkçe, bizi temsil eden, çok tadında bir şey çıktı.

◊ Voleybolcularımızın ekonomi sınıfında yolculuk ederken yaşadıkları zorluklar epey gündem olmuştu. Şarkıdaki “First Class’tayız gibi kanatlanıp uçalım” kısmı dinleyiciler tarafından şimdiden çok beğenildi...

Eypio: Mesaj yerine ulaştıysa ne mutlu bize.

‘FAVORİLERİMİZ VARGAS VE EDA KAPTAN’

◊ Voleybol takımımızın maçlarını takip eder misiniz? Favori oyuncunuz var mı?



Eypio: Tabii ki takipteyiz, kızlarımızın hepsi birbirinden yetenekli ve başarılı. Fakat en favori soruluyorsa; Vargas.



Asena: Olimpiyatlar gibi özel dönemlerde mutlaka takip etmeye çalışıyorum. Hemen milli duygularım kabarıyor zaten. Kızların hepsi ayrı birer yetenek, hepsi kendine has gerçekten. Ama Eda Kaptan’ın duruşuna da ayrı bir hayranım sanırım.



◊ Kayıtlar sırasında eğlenceli anlar yaşandı mı?



Asena: Fotoğraf çekimi için bir voleybol sahasına gitmiştik, kızların da sık sık maç yaptığı bir yer. Baktık toplar falan var, eğleniyoruz... Bir servis atayım dedim, topa değmeyi bile beceremedim! Epey komik bir andı.

‘ERİK DALI’NIN YENİDEN YORUMLANAN VERSİYONU

Put your hands up, don’t stop

(Ellerini kaldır, durma)

We’re gonna play (Oynayacağız)

The girls in Paris, shaping the game

(Kızlar Paris’te oyunu şekillendiriyor)

A fire, let’s go higher (Ateş, daha yükseğe çıkalım)

We’ve got the power, we’ve got the flame

(Gücümüz var, alevimiz var)

We have the history, we have the name

(Tarihimiz, ismimiz var)

The sultans, we are the sultans

(Sultanlar, biz sultanlarız)

Eller oynasın eller, bize de sultan derler

Yankılansın tüm dünyada gelsin şampiyon görsünler

Kırmızıyla beyazı, bayrama döndür bu yazı

Rakiplerine söyle bıraksınlar nazı niyazı

Kızlar çalar bu sazı, tamamı değil birazı

Bu şampiyonluk inadı, biz ondan açtık kanadı

Smaçları vuralım ve bloklar da duvarın

Saatini filenin sultanlarına kuralım

Çağır gelsin kralın, kupaya bir adım

‘First Class’tayız gibi kanatlanıp uçalım





We don’t stop (Durmayacağız)

We never stop (Asla Durmayacağız)



Yesinler, bize şampiyon desinler

Tarihe geçecek bütün bu isimler

Korkudan tüm rakipler kapıları kilitler

Filenin sultanlarına rakibini göster

Bizde bu bilek, bu yürek, tuttum bir dilek

Ve herkesi elemek de oldu gelenek

Hiç kolay değil dedim sana hepsi bir emek

Filenin sultanları varsa hep yüzler gülecek

Eller oynasın eller, bize de sultan derler

Yankılansın tüm dünyada gelsin şampiyon görsünler