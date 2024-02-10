Çocukların hayalleri gerçek olsun

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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Depremin ilk gününden bu yana tüm Türkiye afet bölgesine yardım etmek için seferberlik ruhuyla çalışmalar gerçekleştirdi. Kişisel yardımlarımızın yanı sıra pek çok kurum ve dernek destekleri tek çatı altında toplayıp depremzedelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bunlardan biri de 2000 yılında kurulan Bir Dilek Tut Derneği. Hayati tehlike taşıyan hastalıklarla mücadele eden 3-18 yaş arası çocukların dileklerini gerçekleştirmek için çalışmalar yürüten dernek geçen sene deprem bölgesindeki 71 çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürdü. Bu yıl 21 Şubat’ta tekrar deprem bölgesine doğru yola çıkacak dernek Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman’da hastalıkla mücadele eden depremzede 25 çocuğun daha dileklerinin gerçek olmasını sağlayacak.

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Hayata tutunma arzuları artıyor

Çocukların ameliyat, kemoterapi gibi sağlık takvimlerine göre planlarını yapan Bir Dilek Tut Derneği ekipleri hem ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de çocukların hayalini kurduğu elbise, kitap, laptop, genç odası gibi dileklerinin gerçekleşmesine destek oluyor. Bazen de polis ya da itfaiyeci olmak isteyen çocukların bu meslekleri deneyimlemeleri konusunda yardımcı oluyor dernek. Bu tür destekler hastalıkla mücadele eden çocuklara güç veriyor, enerji seviyelerinin artmasını sağlıyor. Çocukların tedavi sırasında yaşadıkları fiziksel sıkıntılar azalıyor, hayata tutunma arzuları yükseliyor. Ve en önemlisi, çocuklar hayallerinin gerçekleşebileceğini görüyorlar.

Bir Dilek Tut, Make-A-Wish Türkiye Derneği Genel Müdürü Özlem Özen “Her bağış, bir çocuğun hayatına dokunarak, onların dileklerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Bir çocuğun dileğini gerçekleştirmek isteyen herkes bugün bağışta bulunabilir, çocukların hayatında fark yaratabilir” diyor. Uluslararası Make-A-Wish Vakfı’nın Türkiye temsilcisi olan dernek, bağışçılar ve gönüllülerle birlikte çalışıyor. www.makeawishturkiye.org/ adresinden bağışçı ya da gönüllü olabilirsiniz.